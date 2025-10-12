نفوذ سامانه بارشی جدید و هشدار هواشناسی درباره بادهای شدید و گردوخاک

به گزارش خبرنگار مهر، بررسی دادهها و نقشههای آیندهنگری سازمان هواشناسی نشان میدهد، امروز یکشنبه بارش باران گاهی همراه با رعد و برق و وزش باد در بخشهایی از شمال آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی و غرب سواحل دریای خزر آغاز میشود. دوشنبه علاوه بر این مناطق، در استانهای اردبیل و مازندران نیز بارش باران رخ خواهد داد. روند ناپایداریها تا چهارشنبه ادامه دارد و از سهشنبه به بعد، بارشها در سواحل دریای خزر و ارتفاعات البرز متمرکز میشود.
در جنوب شرق کشور نیز طی دو روز آینده، بهویژه در ساعات بعدازظهر و اوایل شب، در جنوب سیستان و بلوچستان، جنوب شرق کرمان و ارتفاعات شرق هرمزگان احتمال افزایش ابر، رگبار پراکنده، رعد و برق و وزش باد گزارش شده است. امروز در جنوب بوشهر نیز چنین شرایطی انتظار میرود. همچنین طی پنج روز آینده، در نوار شرقی کشور و بخشهایی از شمال و غرب، وزش باد شدید و در مناطق مستعد، خیزش گردوخاک پیشبینی میشود.
هواشناسی اعلام کرده است امروز و فردا احتمال شکلگیری توده گردوخاک در کشور عراق و انتقال آن به نوار غربی ایران وجود دارد. از سوی دیگر، دریای خزر روزهای دوشنبه و سهشنبه و خلیج فارس و تنگه هرمز در روزهای سهشنبه و چهارشنبه مواج خواهند بود.
هشدار فعالیت سامانه بارشی در عرضهای بالا
بر اساس اطلاعیه این سازمان، سامانه بارشی مذکور تا سهشنبه ۲۲ مهر فعال خواهد بود. نوع مخاطره شامل رشد ابرهای همرفتی، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و وقوع گردوخاک در مناطق مستعد است.
مناطق اثر:
-
یکشنبه ۲۰ مهر: شمال و غرب آذربایجان غربی، شمال آذربایجان شرقی، هرمزگان، جنوب کرمان و جنوب سیستان و بلوچستان.
-
دوشنبه ۲۱ مهر: آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اردبیل، غرب گیلان، هرمزگان، جنوب کرمان، جنوب سیستان و بلوچستان.
-
سهشنبه ۲۲ مهر: گیلان، مازندران، گلستان و بخشهایی از شرق اردبیل.
اثر مخاطره: لغزندگی جادهها، احتمال جاریشدن روانآب و طغیان رودخانههای فصلی، وقوع صاعقه و تگرگ، بادهای لحظهای و احتمال خسارت به تأسیسات کشاورزی و سازههای سبک.
توصیهها: پرهیز از توقف در حاشیه مسیلها و بستر رودخانهها، احتیاط در ترددهای بینشهری، خودداری از چرای دام در ارتفاعات هنگام رعد و برق، پاکسازی دهانه پلها و لایروبی کانالها و رعایت نکات ایمنی زیر ساختمانهای نیمهساز.
هشدار افزایش گرادیان فشاری و بادهای شدید
طبق اعلام سازمان هواشناسی، وزش باد نسبتاً شدید تا شدید نیز تا سهشنبه ادامه دارد و میتواند موجب افزایش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا شود.
مناطق اثر:
-
یکشنبه ۲۰ مهر: خراسان رضوی و شرق و شمال خراسان شمالی.
-
دوشنبه ۲۱ مهر: مناطق شمالغرب کشور شامل آذربایجانها، اردبیل، کردستان، کرمانشاه، شمال ایلام، لرستان، همدان، مرکزی، زنجان، قزوین، البرز، تهران و شرق خراسان شمالی.
-
سهشنبه ۲۲ مهر: خراسان رضوی، خراسان جنوبی، سمنان، خوزستان و شمال سیستان و بلوچستان.
اثر مخاطره: کاهش کیفیت هوا، احتمال آسیب به سازههای موقت، شکستن درختان فرسوده، و اختلال در حملونقل جادهای بهواسطه کاهش دید.
توصیهها: خودداری بیماران تنفسی، سالمندان و کودکان از حضور در فضای باز، استفاده از ماسک در زمان ضرورت، خودداری از پارک خودرو کنار درختان کهنسال و اطمینان از استحکام سازههای موقت مانند تابلوهای تبلیغاتی و پوشش گلخانهها.
