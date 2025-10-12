صادقی: قیمت مرغ و گوشت قرمز در زنجان فعلا افزایش نمی یابد

سید محمدعلی صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص وضعیت تولید گوشت در استان، گفت: در سال گذشته، استان زنجان حدود ۱۴ هزار و ۴۰۰ تن گوشت قرمز تولید کرده که حدود نیمی از آن مربوط به دام سبک و نیم دیگر از دام سنگین بوده است.

وی با بیان اینکه زنجان در حوزه گوشت دام سبک از استان‌های صادرکننده محسوب می‌شود، افزود: در حوزه گوشت سفید نیز ۷۰ هزار تن گوشت مرغ در سال گذشته در استان تولید شد که نیمی از آن برای مصرف داخلی و نیمی دیگر به استان‌های پرمصرف مانند تهران ارسال شد.

صادقی خاطرنشان کرد: با وجود نوسانات اخیر در بازار مرغ، تولید در استان به حالت عادی بازگشته و حتی در برخی روزها شاهد مازاد عرضه نیز هستیم.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با بیان اینکه برنامه‌ای برای افزایش قیمت مرغ و گوشت در استان وجود ندارد، گفت: افزایش هزینه نهاده‌های دامی نسبت به سال گذشته یکی از عوامل اصلی فشار بر تولیدکنندگان است.

صادقی افزود: هزینه‌های تولید نسبت به سال گذشته افزایش زیادی داشته و قیمت برخی نهادها نسبت به سال گذشته ۳ برابر رشد داشته است به عنوان مثال در مهرماه سال گذشته قیمت جو ۹,۵۰۰ تومان بود در حال که امسال قیمت این محصول به ۲۷ هزار تومان رسید، یونجه سال گذشته ۱۲ هزار تومان توسط واحدهای دامداری خزیداری می‌شد امسال به ۲۲ هزار تومان افزایش یافته است.

صادقی با اشاره به ظرفیت‌های تولیدی استان اظهار کرد: در حال حاضر ۲۵۶ واحد پرورش دام گوشتی، ۱۲۶ واحد گاوداری شیری، ۱۴۷ واحد پرواربندی گوساله، ۴۶ واحد پرورش گوسفند داشتی و حدود ۳۵۰ واحد مرغداری فعال در استان وجود دارد.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان گفت: علاوه بر این، ۳۰۰ واحد دامداری روستایی دارای مجوز نیز در سطح استان مشغول فعالیت هستند.