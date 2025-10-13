امیر میران آملی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از ناهماهنگی در ارائه خدمات بانکی در روزهای پنجشنبه گفت: تعطیلی نیم‌بند بانک‌ها بدون سازوکار مشخص، روند پرداخت‌ها، فعالیت شرکت‌های خدماتی و پخش، و گردش مالی تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران اظهار داشت: تصمیم اخیر مبنی بر تعطیلی بانک‌ها در روزهای پنجشنبه اگرچه با هدف کاهش هزینه‌ها و بهینه‌سازی منابع انسانی اتخاذ شده، اما اجرای نیمه‌کاره آن بدون تمهیدات لازم، آسیب‌زا شده و به‌ویژه شرکت‌های خدماتی، پخش و فعالان حوزه تولید را دچار مشکل کرده است.

وی افزود: در حالی که برخی بانک‌ها به صورت کشیک فعالیت می‌کنند، اما سامانه‌هایی نظیر صیاد که به صورت سراسری و به هم پیوسته عمل می‌کنند، چک‌ها را به صورت خودکار در سیستم ثبت کرده و در صورت عدم پاسخگویی بانک صادرکننده، چک برگشت می‌خورد و این در حالی که صادرکننده ممکن است امکان پیگیری و رفع مشکل را نداشته باشد، چراکه بانک مربوطه فعال نیست.

میران آملی با اشاره به اتصال شرکت‌های خدماتی و توزیعی به سامانه‌های پرداخت و بانکی گفت: ما به عنوان شرکت‌هایی که به سیستم بازار و گردش مالی آن متصل هستیم، باید توان ارائه خدمات و انجام پرداخت در هر لحظه را داشته باشیم. این وضعیت نیمه‌فعال بانک‌ها ما را در شرایط بلاتکلیف قرار داده است.

وی گفت: یا باید بانک‌ها به‌طور کامل در پنجشنبه‌ها تعطیل شوند یا به‌طور کامل خدمات ارائه دهند تا فعالان اقتصادی بتوانند برای برنامه‌ریزی مالی خود تصمیم‌گیری کنند.

وی ادامه داد: بانک‌داری نیمه‌فعال باعث قفل شدن فرایندهای مالی شرکت‌ها می‌شود.

وی خواستار بازنگری در شیوه اجرای تعطیلی بانک‌ها شد و گفت که تولید کشور نباید قربانی ناهماهنگی و اجرای ناقص یک تصمیم اداری شود. باید سازوکاری مشخص، دقیق و هماهنگ برای بانک‌ها در روزهای پنجشنبه طراحی شود تا فعالان اقتصادی با اطمینان خاطر به فعالیت خود ادامه دهند.