  1. استانها
  2. مازندران
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۴

بانکداری نیمه فعال در پنجشنبه‌ها باعث قفل شدن فرایندهای تولید می‌شود

بانکداری نیمه فعال در پنجشنبه‌ها باعث قفل شدن فرایندهای تولید می‌شود

ساری - رئیس کمیسیون کشاورزی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران با انتقاد از ناهماهنگی در ارائه خدمات بانکی در روزهای پنجشنبه گفت: بانک‌داری نیمه‌فعال باعث قفل شدن فرایندها می شود.

امیر میران آملی در گفتگو با خبرنگار مهر با انتقاد از ناهماهنگی در ارائه خدمات بانکی در روزهای پنجشنبه گفت: تعطیلی نیم‌بند بانک‌ها بدون سازوکار مشخص، روند پرداخت‌ها، فعالیت شرکت‌های خدماتی و پخش، و گردش مالی تولیدکنندگان را با مشکل مواجه کرده است.

رئیس کمیسیون کشاورزی شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مازندران اظهار داشت: تصمیم اخیر مبنی بر تعطیلی بانک‌ها در روزهای پنجشنبه اگرچه با هدف کاهش هزینه‌ها و بهینه‌سازی منابع انسانی اتخاذ شده، اما اجرای نیمه‌کاره آن بدون تمهیدات لازم، آسیب‌زا شده و به‌ویژه شرکت‌های خدماتی، پخش و فعالان حوزه تولید را دچار مشکل کرده است.

وی افزود: در حالی که برخی بانک‌ها به صورت کشیک فعالیت می‌کنند، اما سامانه‌هایی نظیر صیاد که به صورت سراسری و به هم پیوسته عمل می‌کنند، چک‌ها را به صورت خودکار در سیستم ثبت کرده و در صورت عدم پاسخگویی بانک صادرکننده، چک برگشت می‌خورد و این در حالی که صادرکننده ممکن است امکان پیگیری و رفع مشکل را نداشته باشد، چراکه بانک مربوطه فعال نیست.

میران آملی با اشاره به اتصال شرکت‌های خدماتی و توزیعی به سامانه‌های پرداخت و بانکی گفت: ما به عنوان شرکت‌هایی که به سیستم بازار و گردش مالی آن متصل هستیم، باید توان ارائه خدمات و انجام پرداخت در هر لحظه را داشته باشیم. این وضعیت نیمه‌فعال بانک‌ها ما را در شرایط بلاتکلیف قرار داده است.

وی گفت: یا باید بانک‌ها به‌طور کامل در پنجشنبه‌ها تعطیل شوند یا به‌طور کامل خدمات ارائه دهند تا فعالان اقتصادی بتوانند برای برنامه‌ریزی مالی خود تصمیم‌گیری کنند.

وی ادامه داد: بانک‌داری نیمه‌فعال باعث قفل شدن فرایندهای مالی شرکت‌ها می‌شود.

وی خواستار بازنگری در شیوه اجرای تعطیلی بانک‌ها شد و گفت که تولید کشور نباید قربانی ناهماهنگی و اجرای ناقص یک تصمیم اداری شود. باید سازوکاری مشخص، دقیق و هماهنگ برای بانک‌ها در روزهای پنجشنبه طراحی شود تا فعالان اقتصادی با اطمینان خاطر به فعالیت خود ادامه دهند.

کد خبر 6620713

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها