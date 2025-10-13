واژگونی جرثقیل سنگین در گردنه خطرناک کشپیری میناب

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه ساعت ۱۰ یک دستگاه جرثقیل سنگین از نوع بومتراک در گردنه خطرناک کشپیری در مسیر جاده میناب به بشاگرد و حوالی بخش سندرک دهستان درپهن در ۶۰ کیلومتری شهرستان میناب به دره سقوط کرد.
بر اساس گزارشهای محلی شدت حادثه به حدی بود که عملیات امداد و انتقال وسیله نقلیه با دشواری همراه شد.
گفتنی است هفته گذشته نیز در همین محور و در محدودهای مشابه، یک دستگاه کامیون دهتنی دچار واژگونی شده بود.
محور میناب – بشاگرد به دلیل نبود شانه خاکی، شیبهای تند و پیچهای خطرناک، از مسیرهای پرحادثه و مرگبار شرق هرمزگان به شمار میرود.
کارشناسان راه و شهرسازی بارها نسبت به ناایمنی این محور هشدار دادهاند.
نبود زیرساخت مناسب در این جاده موجب افزایش چشمگیر هزینه حمل و نقل و جابجایی مصالح برای ساکنان بشاگرد شده و مسیر ۱۵۰ کیلومتری آن را به مسیری پرهزینه و خطرناک تبدیل کرده است.
