۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۱۲:۱۵

​​​​​​​مختارنژاد: نهضت توسعه فضاهای ورزشی مدارس خراسان شمالی آغاز شد

بجنورد- معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان شمالی گفت: طرح میدان همدلی با مشارکت مردم ۱۸۳ پروژه ورزشی در مدارس استان را آغاز کرده است.

علی مختارنژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، از آغاز طرح میدان همدلی با هدف توسعه و ایجاد فضاهای ورزشی در مدارس مناطق حاشیه‌ای و کم‌برخوردار خراسان شمالی خبر داد.

وی اظهار کرد: نهضت میدان همدلی با هدف پیشگیری از آسیب‌های اجتماعی، ایجاد شور و نشاط در بین دانش‌آموزان و افزایش سرانه ورزشی دانش‌آموزی، با مشارکت گسترده مردم آغاز شده است.

مختارنژاد افزود: در قالب این طرح تاکنون ۱۸۳ پروژه شامل احداث چمن مصنوعی، فضاهای روباز ورزشی در مدارس دخترانه و کلاس‌های درس بدلی در سطح استان آغاز شده که از این تعداد، ۱۱۱ پروژه به بهره‌برداری رسیده و ۷۲ پروژه در حال اجراست و پیش‌بینی می‌شود این پروژه‌ها طی یکی دو ماه آینده تکمیل و در اختیار دانش‌آموزان قرار گیرد.

وی همچنین درباره پروژه ویژه استان گفت: در هر یک از ۳۲ استان کشور یک پروژه با مشارکت بالای مردم اجرا می‌شود و در خراسان شمالی، این پروژه در روستای چهل‌حصار اسفراین برنامه‌ریزی شد و با همکاری مردم و معتمدین محلی، در مدت زمان سه روز از طراحی تا بهره‌برداری به اجرا درآمد.

معاون تربیت‌بدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان شمالی با اشاره به سرانه ورزشی دانش‌آموزی استان افزود: در حال حاضر سرانه ورزشی دانش‌آموزی استان ۴۷ سانتی‌متر مربع است که با اتمام طرح شهید سلیمانی به ۵۴ سانتی‌متر مربع خواهد رسید و این رقم نسبت به میانگین کشوری (۳۸ سانتی‌متر مربع) عملکرد موفق استان را نشان می‌دهد و ما در رتبه سیزدهم کشور قرار داریم.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با ادامه این روند و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای، تا پایان برنامه هفتم توسعه سرانه ورزشی دانش‌آموزی استان به یک متر مربع افزایش یابد.

