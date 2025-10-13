​​​​​​​مختارنژاد: نهضت توسعه فضاهای ورزشی مدارس خراسان شمالی آغاز شد

علی مختارنژاد در گفتوگو با خبرنگار مهر، از آغاز طرح میدان همدلی با هدف توسعه و ایجاد فضاهای ورزشی در مدارس مناطق حاشیهای و کمبرخوردار خراسان شمالی خبر داد.
وی اظهار کرد: نهضت میدان همدلی با هدف پیشگیری از آسیبهای اجتماعی، ایجاد شور و نشاط در بین دانشآموزان و افزایش سرانه ورزشی دانشآموزی، با مشارکت گسترده مردم آغاز شده است.
مختارنژاد افزود: در قالب این طرح تاکنون ۱۸۳ پروژه شامل احداث چمن مصنوعی، فضاهای روباز ورزشی در مدارس دخترانه و کلاسهای درس بدلی در سطح استان آغاز شده که از این تعداد، ۱۱۱ پروژه به بهرهبرداری رسیده و ۷۲ پروژه در حال اجراست و پیشبینی میشود این پروژهها طی یکی دو ماه آینده تکمیل و در اختیار دانشآموزان قرار گیرد.
وی همچنین درباره پروژه ویژه استان گفت: در هر یک از ۳۲ استان کشور یک پروژه با مشارکت بالای مردم اجرا میشود و در خراسان شمالی، این پروژه در روستای چهلحصار اسفراین برنامهریزی شد و با همکاری مردم و معتمدین محلی، در مدت زمان سه روز از طراحی تا بهرهبرداری به اجرا درآمد.
معاون تربیتبدنی و سلامت آموزش و پرورش خراسان شمالی با اشاره به سرانه ورزشی دانشآموزی استان افزود: در حال حاضر سرانه ورزشی دانشآموزی استان ۴۷ سانتیمتر مربع است که با اتمام طرح شهید سلیمانی به ۵۴ سانتیمتر مربع خواهد رسید و این رقم نسبت به میانگین کشوری (۳۸ سانتیمتر مربع) عملکرد موفق استان را نشان میدهد و ما در رتبه سیزدهم کشور قرار داریم.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد: با ادامه این روند و اجرای برنامههای توسعهای، تا پایان برنامه هفتم توسعه سرانه ورزشی دانشآموزی استان به یک متر مربع افزایش یابد.
