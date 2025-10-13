به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا صائبی بعد از ظهر دوشنبه در مجمع انتخاباتی هیئت ورزشی دانش آموزی استان زنجان، با تاکید بر اهمیت این فدراسیون در توسعه ورزش همگانی و تربیتی گفت: فدراسیون ورزش دانش‌آموزی با حدود ۱۶ میلیون مخاطب، نقش کلیدی در ترویج ورزش در میان دانش‌آموزان سراسر کشور ایفا می‌کند.

وی با اشاره به اینکه فدراسیون ورزش دانش‌آموزی زیربنای ورزش کشور به شمار می‌رود، اظهار داشت: با آغاز فعالیت دولت وفاق ملی، همکاری و هم‌افزایی میان وزارت آموزش و پرورش و وزارت ورزش و جوانان در حوزه ورزش دانش‌آموزی به شکل چشمگیری افزایش یافته است.

سرپرست فدراسیون در ادامه به نمونه‌هایی از این همکاری اشاره کرد و گفت: برای نخستین بار در تاریخ ورزش دانش‌آموزی کشور، دانش‌آموزان زیر ۱۸ و ۱۵ سال در مسابقات بین‌المللی در بحرین و صربستان شرکت کردند که این امر نشان‌دهنده نگاه ویژه و حمایت مسئولان از این حوزه است.

صائبی تصریح کرد: چشم‌انداز فدراسیون ورزش دانش‌آموزی این است که تا پایان برنامه هفتم توسعه، به عنوان مرجع مطمئن در شناسایی و معرفی استعدادهای برتر ورزشی شناخته شود و در این مسیر، کسب کرسی‌های ملی و بین‌المللی نیز مدنظر قرار دارد. در همین راستا، برنامه‌های متنوعی برای آینده تدوین شده است که شامل برگزاری جشنواره‌ها و مسابقات در سه دوره تحصیلی با تمرکز بر ورزش همگانی، بازی‌های بومی محلی، ورزش با خانواده و طرح‌های پیاده‌روی و کوه‌پیمایی می‌شود.

وی همچنین از تغییرات ساختاری در نحوه برگزاری مسابقات ملی و بین‌المللی خبر داد و گفت: تعداد رشته‌های ورزشی از ۴ رشته به ۱۰ رشته افزایش یافته و در عین حال تعداد تیم‌ها کاهش پیدا کرده است تا کیفیت مسابقات ارتقا یابد.

لیگ دانش‌آموزی در مقطع متوسطه اول برای پسران و دختران برگزار خواهد شد

سرپرست فدراسیون افزود: برنامه‌ریزی ویژه‌ای برای برگزاری مسابقات در مناطق روستایی و عشایری در دستور کار قرار دارد و همچنین لیگ دانش‌آموزی در مقطع متوسطه اول برای پسران و دختران برگزار خواهد شد تا فرصت بیشتری برای حضور فعالانه دانش‌آموزان فراهم شود.

صائبی با اشاره به اهمیت مسابقات در مدارس اظهار داشت: در مقطع متوسطه اول، تیم‌های ورزشی به چهار گروه چهارتایی تقسیم و مسابقات به صورت رفت و برگشتی برگزار می‌شود تا شور و نشاط ورزشی در بین دانش‌آموزان ایجاد شود.

سرپرست فدراسیون ورزش دانش‌آموزی از برگزاری مسابقات ویژه دانش‌آموزان با نیازهای خاص خبر داد و گفت: برای اولین بار، مسابقاتی در این حوزه برگزار شد که منجر به اعزام این دانش‌آموزان به مسابقات بین‌المللی در صربستان شد.

وی با اشاره به کسب ۸۶ مدال در این مسابقات، تاکید کرد: ۱۴ مدال توسط دانش‌آموزان نیازهای ویژه به دست آمد که حدود ۱۶ درصد از کل مدال‌ها را شامل می‌شود. این امر نشان‌دهنده نقش کلیدی این گروه در موفقیت‌های ورزشی کشور است.

سرپرست فدراسیون همچنین درباره ورزش دختران گفت: برای اولین بار، دانش‌آموزان دختر در مسابقات بین‌المللی ژیمناستیک شرکت کردند که ۴۰ درصد از شرکت‌کنندگان را تشکیل دادند و موفق شدند ۳۰ درصد از مدال‌ها را کسب کنند که این پیشرفت قابل توجهی در حوزه ورزش دختران به شمار می‌رود.

صائبی افزود: مسابقات فوتسال دانش‌آموزی نوزدهم مهرماه در کشور برزیل برگزار می‌شود که برای اولین بار دانش‌آموزان دختر نیز به همراه پسران در این مسابقات حضور خواهند داشت.

سرپرست فدراسیون ورزش دانش‌آموزی خاطرنشان کرد: در حالی که دانش‌آموزان پسر قبلاً در مسابقات جهانی شرکت کرده‌اند، اعزام دختران به این سطح رقابتی، گامی مهم در جهت توسعه ورزش بانوان دانش‌آموز به شمار می‌آید.