سروِ سربلندِ عشق؛ تکریم پدری که دو ققنوسش را به آستان دوست هدیه کرد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح دوشنبه، آیین پرشکوهی با همکاری این بنیاد، به منظور تکریم و تجلیل از «حاج حسن شهپر»، پیر غلام و دلدادهِ اهل بیت (ع)، در منزل این خادم صدیق حسینی برگزار شد.
سیدمحمد حسینی، مسئول بنیاد دعبل خزاعی خراسان جنوبی، در این مراسم با تجلیل از مقام شامخ این پیرغلام، اظهار کرد: امشب در محضر مردی ایستادهایم که عشق به اباعبدالله (ع) در رگهایش جاری است. وی نه تنها تمام عمر گرانقدرش را در راه خادمی این آستان مقدس سپری، بلکه دو گلبرگ از باغ زندگیاش، «شهیدان محسن و مهدی» را نیز، چونان سبک بالانی عاشق، به ملکوت اعلی و مکتب انقلاب اسلامی هدیه کرده است.
وی افزود: وجود چنین پیروانِ وفاداری، ستونهای استوار مکتب حسینی و مایهِ مباهات این دیار است.
حسینی افزود: برنامههای تکریم از این عاشقان وادی عشق، یکی از رسالتهای اصلی بنیاد دعبل خزاعی است تا دین خود را به پایمردانِ راه حسین (ع) ادا کرده باشیم.
این دیدار صمیمی با حضور جمعی از مسئولان استانی از جمله حجت الاسلام حجت سالاری مکی مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، کارشناس تشکلهای دینی تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بیرجند و رئیس شورای هیئات مذهبی استان برگزار شد و حاضران با شنیدن خاطرات ایثارگری این خادم مکتب اهل بیت (ع)، مراتب ارادت و سپاس خود را ابراز کردند.
در پایان این مراسم معنوی، مداحی و نوحهسرایی با ذکر توسل به اهل بیت عصمت و طهارت (ع) انجام گرفت و فضایی سراسر شور و عشق به برپادارندگان عزای سیدالشهدا (ع) ایجاد کرد.
