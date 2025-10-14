به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی صبح سه‌شنبه در جلسه مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی استان، بیان کرد: این نشست با هدف ساماندهی، ارتقا و انسجام‌بخشی به فعالیت‌های فرهنگی و تبلیغی در سطح استان برگزار شده است.

حسینی با بیان اینکه با توجه به شرایط حساس کنونی و رخدادهای اخیر، بر ضرورت حضور فعال و میدانی کانون‌های شهرستانی و مجموعه‌های ترکیبی در عرصه‌های فرهنگی و تبلیغی تأکید می‌شود، ادامه داد: همچنین کانون‌های فرهنگی تبلیغی باید در خط مقدم جهاد تبیین و روشنگری قرار گیرند.

وی به همسوسازی برنامه‌های کانون‌ها با گفتمان انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: رصد مستمر عملکرد کانون‌ها و انطباق فعالیت‌های آنها با آرمان‌های انقلاب، از اولویت‌های اصلی مجمع است و این امر به ما کمک می‌کند تا بتوانیم در فضای فرهنگی امروز، نقش مؤثرتری ایفا کنیم.

دبیر مجمع کانون‌های فرهنگی تبلیغی خراسان جنوبی برگزاری چنین جلساتی را گامی مهم در جهت هم‌افزایی و توانمندسازی کانون‌ها دانست و گفت: هدف نهایی ما تقویت شبکه فرهنگی استان و ایجاد حرکت هماهنگ در مسیر ترویج ارزش‌های اسلامی و انقلابی است.