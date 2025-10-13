علمدار: کیفیت آب شرب یزد استاندارد است

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال علمدار در پاسخ به برخی دغدغهها پیرامون کیفیت آب شرب شهر یزد گفت: شرکت آبفا همواره تأمین آب سالم، بهداشتی و پایدار را به عنوان اولویت اصلی خود دنبال کرده و در همین راستا پایشهای مستمر کمی و کیفی در سطح شهرها و روستاهای استان انجام میدهد.
وی با اشاره به اینکه تمام مراحل نمونهبرداری و آزمایش آب شرب طبق دستورالعملها و استانداردهای ملی صورت میگیرد، افزود: آب شرب تأمینشده در استان به طور منظم مورد آزمایش روزانه، ماهیانه، ششماهه و سالیانه قرار میگیرد و نتایج این آزمایشها به تأیید مراجع نظارتی از جمله دانشگاه علوم پزشکی میرسد.
علمدار در ادامه با بیان اینکه در فصل گرم سال ممکن است به دلیل افزایش مصرف و بهرهگیری از منابع داخلی، میزان املاح آب اندکی افزایش یابد، گفت: این تغییر طبیعی است و هیچگونه تأثیری بر سلامت آب شرب ندارد، هرچند ممکن است بر عملکرد تأسیسات و کولرهای آبی تأثیر جزئی بگذارد.
علمدار در پایان گفت: برای کاهش آثار املاح در کولرهای آبی، استفاده از سایهبان و رعایت نکات فنی توصیه میشود، زیرا این اقدام موجب کاهش تبخیر، صرفهجویی در مصرف آب و کاهش رسوبات میشود.
او در پایان ضمن قدردانی از همراهی مردم، تأکید کرد: با توجه به اینکه با صرفه جویی آب میتوان نیاز استفاده از منابع آب داخلی را کاهش داد لذا شهروندان با صرفه جویی میتوانند در بهبود کیفیت آب ما را یاری نمایند.
گفتنی است؛ این شرکت همواره آماده دریافت و بررسی گزارشهای مردمی از طریق سامانه ارتباطی ۱۲۲ است.
