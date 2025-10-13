به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از مرکز رسانه قوه قضائیه، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای، امروز دوشنبه ۲۱ مهر طی سخنانی در نشست شورایعالی قوه قضائیه، ضمن اشاره به تحرکات دشمن در حوزه جنگ روانی و عملیات ایذایی در این عرصه، اظهار کرد: دشمنان ما و در صدر آنها آمریکاییها و صهیونیستها از توطئهها و دسایس اخیر خود علیه ملت ایران و همچنین تجاوز نظامی به کشورمان، طَرفی نبستند و اغراضشان در نتیجه این شرارتها محقق نشد؛ فلذا آنها اکنون بر روی مسائل داخلی ایران متمرکز شدهاند و تلاش دارند با عملیات روانی و شایعهپراکنی و بعضاً مخلوط کردن و اِمتزاج حق و باطل، اذهان ما را در داخل مشغول سازند و منحرف کنند تا از رسیدگی به مسائل اولویتدار غافل شویم.
نباید ناخواسته در زمین دشمن بازی کنیم
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: باید بسیار هوشیار باشیم؛ نباید ناخواسته در زمین دشمن بازی کنیم؛ قرائن و شواهد و اعترافات دشمن حاکی از آن است که میخواهند ما را در داخل به خود مشغول کنند؛ نباید مسائل اصلی و اولویتدار را فراموش کنیم؛ مسئله اصلی ما اقتصاد و معیشت مردم است؛ دیگر مسئله اصلی ما تحکیم امنیت مردم و تقویت انسجام و وحدت ملی است؛ دشمنان تلاش وافری دارند تا امنیت روانی و غیرروانی شهروندان ما را مخدوش سازند و وحدت ملی ما را برهم زنند و ما را نسبت به ارزشهای دینی و انقلابی بیتفاوت سازند و از قانونشکنی و مُنکرات، قبحزدایی کنند؛ باید این نقشه دشمن را خنثی سازیم و بسیار مراقبت کنیم تا در جهت خواست او حرکت نکنیم.
حربههای دشمن در جنگ روانی
رئیس دستگاه قضا ضمن تشریح حربههای دشمن در جنگ روانی بیان داشت: دشمن درصدد فتنهانگیزی، فریبکاری، برجستهسازی مسائل کوچک و حق جلوه دادن باطل است؛ بنابراین نیاز به هوشیاری و مراقبت کامل و اهتمام به امر جهاد تبیین است؛ با تبیینگری و آگاهسازی و اهتمام در نشر حقایق، تیر دشمن در این توطئه نیز به سنگ خواهد خورد؛ در عین حال، باید به مسائل و ابعاد حوزه نظامی نیز توجه وافر داشته باشیم؛ دشمن میخواهد ما را مشغول و سرگرم مسائل فرعی و دستچندم کند تا از مسائل اصلی بازبمانیم؛ باید به این حربه دشمن توجه ویژه داشته باشیم.
عدالت اجتماعی یکی از موضوعات مورد اهتمام و دارای اولویت در نظام ما است
رئیس عدلیه با اشاره به مقوله عدالت اجتماعی و ارتباط مستقیم آن با موضوع عدالت اقتصادی گفت: همچنان عدالت اجتماعی یکی از موضوعات مورد اهتمام و دارای اولویت در نظام ما است و این فقره از عدالت با موضوع عدالت اقتصادی قَرین و عَجین است. عدالت اقتصادی ما باید منجر و منتهی به تحقق معیشت آبرومندانه، متناسب و پایدار برای مردم باشد.
قاضیالقضات در ادامه سخنانش در نشست امروز، ضمن گرامیداشت چهلوچهارمین سالگرد تأسیس سازمان بازرسی کل کشور، اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور در بسط و گسترش عدالت اجتماعی، اجرای صحیح قوانین در دستگاهها و همچنین جلوگیری از انحرافات و اعوجاجات و فسادها، نقش اساسی و تعیینکننده دارد؛ این سازمان در طول دهههای گذشته تا به امروز تلاشهای نافع و مطلوبی را در راستای ایفای مسئولیتهای قانونیاش انجام داده است. در حال حاضر نیز سازمان مذکور با عنایت و اهتمام به مفاد سند تحول و تعالی دستگاه قضا، به صورت منسجم و برنامهمحور، با بهرهگیری از اندوختهها و تجارب ارزنده گذشته و ایضاً تجهیز به ابزارها و روشهای علمی و حرفهای، به شناسایی و کشف نقاط ضعف و زمینهها و گلوگاههای فساد مبادرت میورزد و بحمدالله تاکنون توفیقات خوبی توسط این سازمان حاصل شده است.
حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای اظهار داشت: جا دارد از اقدامات و تدابیر خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور و همکارانشان کمال قدردانی را داشته باشیم و توصیه کنم که سازمان بازرسی همانطور که تاکنون به بهرهگیری از ظرفیتهای مردمی برای ایفای وظایف قانونیاش اهتمام داشته است، کمافیالسابق و حتی با قوت و شدت بیشتر از ظرفیتهای مردمی بهره گیرد و از نقطهنظرات نخبگان و دلسوزان هر چه بیشتر برخوردار و مُستفید شود.
هدف سازمان بازرسی به هیچ وجه مچگیری نیست
رئیس قوه قضائیه تصریح کرد: باید برای همگان و بویژه مسئولان و مدیران دستگاهها، این تفکر نهادینه شود که هدف سازمان بازرسی به هیچ وجه مچگیری نیست؛ بلکه هدف و نیّت این سازمان، کمک به اصلاح امور در جهت پیشبرد هر چه مطلوبتر مسئولیتها در دستگاهها و همچنین جلوگیری از وقوع مفسدههاست. سازمان بازرسی نیز باید در عمل به اثبات رساند که چنین تفکری حاکم است؛ مسئولان دستگاهها در قوای مختلف نیز باید به این باور برسند که هدف سازمان بازرسی کمک به ارتقاء و پیشبرد مطلوب امور است و از پیشنهادات سازمان مزبور در این راستا، استقبال کنند.
رئیس دستگاه قضا در ادامه سخنانش در نشست امروز با اشاره به اهمیت تدوین پیوستهای رسانهای و لحاظ جنبههای پیشگیرانه در قبال اقدامات، طرحها و برنامههای سازمانی، بیان داشت: مسئولان و دستاندرکاران در بخشهای مختلف دستگاه قضا توجه داشته باشند که پیش از شروع اقدامات، طرحها و برنامههای سازمانی خود، متولیان در مرکز رسانه قوه قضائیه و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم را از مفاد طرحهای مذکور آگاه سازند و با آنها مشورتهای لازم را از حیث جنبههای پیشگیرانه و رسانهای انجام دهند و کلیهی مُحسنات و آسیبهای احتمالی این طرحها را از قبل پیشبینی کنند.
رویکرد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه معطوف بر پیشگیری از لغزش نیروها باشد
رئیس عدلیه در بخش دیگری از سخنانش ضمن قدردانی از اقدامات و تدابیر حجتالاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه، اظهار کرد: حجتالاسلام والمسلمین عبداللهی رئیس مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه و همکاران وی در راستای ایفای مسئولیتهای قانونیشان زحمات زیادی را متحمل میشوند و انصافاً در روشها و برنامههای مرکز مذکور تحولاتی به چشم میخورد؛ لکن تاکید مؤکد دارم که نگاه و رویکرد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضائیه با قوت و قدرت بیشتری معطوف بر پیشگیری و جلوگیری از لغزش نیروها باشد؛ وقتی احساس کردیم فردی در معرض لغزش است، از همان مراحل اولیه، دست او را بگیریم و نجاتش دهیم و اجازه ندهیم که مدتها بگذرد و فرد کاملاً لغزش کند و در گرداب فرو رود، آنگاه به سراغش رویم؛ معنی صیانت آن است که فردِ در معرض لغزش را نجات دهیم؛ وقتی همکار ما در حال نزدیک شدن به مُنکر است باید به او هشدار و انذار دهیم؛ کسی فکر نکند که اگر دیگری لغزش کرد و حذف شد، این به نفع کشور و نظام و دستگاه قضایی است؛ خیر! از این لغزش و حذف، همه متضرر میشویم.
قاضیالقضات در ادامه با اشاره به اهمیت و ضرورت مراقبت نسبت به مواضع اتخاذی و سخان بر زبان جاری، تصریح کرد: باید بسیار مراقب مواضعی که اتخاذ میکنیم و سخنانی که بر زبان میرانیم باشیم؛ در موارد و مواقعی، انسان از مواضع برخی اشخاص، حقیقتاً متعجب میشود؛ همگان باید بسیار مراقبت کنیم و هیچگاه به خود غرّه نشویم و به یاد بیاوریم شخصیتهایی از ابتدای انقلاب بودند که مراتبی از فضل را طی کرده، اما معالأسف عاقبت نیکویی پیدا نکردند.
شایان ذکر است، حجتالاسلام والمسلمین محسنی اژهای در بخشی از سخنانش در نشست امروز، بار دیگر قهرمانی ملیپوشان وزنهبرداری کشورمان در رقابتهای جهانی ۲۰۲۵ نروژ را تبریک گفت و برای همه این قهرمانان، خانوادههای آنان و مربیان و دستاندرکاران فدراسیونهای ورزشی که پرچم مقدس جمهوری اسلامی ایران را در مجامع و رقابتهای جهانی به اهتزاز درمیآورند، طلب توفیق روزافزون کرد.
رئیس قوه قضائیه همچنین در مطلع سخنانش در نشست امروز، خطاب به همگان متذکر شد که هیچگاه یاد و ذکر خدا را فراموش نکنند و بدانند که در صورت اِعراض از یاد و ذکر خدا، به تعبیر قرآنی مبتلا به «مَعیشة ضَنکا» میشوند و تنگی و عُسرت در معیشت عارض میشود.
