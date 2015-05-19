تاثیر رژیم غذایی مدیترانه ای بر حافظه سالمندان

به گزارش خبرنگار مهر، محققان اسپانیایی دریافته اند افراد مسنی که از رژیم غذایی مدیترانه ایی که رژیمی غنی از انواع میوه، سبزیجات، ماهی و غلات سبوس دار به همراه مقدار کمی گوشت قرمز است، پیروی می کنند در مقایسه با افرادی که فقط از رژیم غذایی کم چرب استفاده می کنند، روند بهتری در اصلاح و بهبود حافظه شان دارند.

دکتر «املیو رُز»، سرپرست تیم تحقیق در بیمارستان کلینیک بارسلونا، در این باره می گوید: «شما می توانید با استفاده از یک رژیم غذایی سالم حاوی قدرت بالای آنتی اکسیدانی، نظیر روغن زیتون تصفیه نشده و مغزیجات، روند نزول حافظه مرتبط با افزایش سن را به تاخیر اندازید.»

وی در ادامه می افزاید: «از آنجائیکه میانگین سنی افراد شرکت کننده در زمان شروع آزمایش 67 سال بود، می توان گفت که هیچ زمانی برای تغییر رژیم غذایی در راستای حفظ یا حتی بهبود عملکرد حافظه دیر نیست.»

به گفته دکتر «سم گاندی»، مدیر بیمارستان مونت سینای در نیویورک سیتی، «در مجموع سلامت عمومی قلب و مغز با خوردن کمتر گوشت قرمز و مصرف بیشتر گوشت مرغ، ماهی، میوه و سبزیجات همراه است.»

برای این مطالعه، «رُز» و همکارانش داده های مربوط به حدود 450 فرد مسن را بین سال های 2003 و 2009 جمع آوری نمودند. میانگین سنی این افراد 67 سال بود. تمامی شرکت کنندگان در معرض خطر بالای بیماری قلبی قرار داشتند، اما هیچ مشکلی در رابطه با حافظه شان وجود نداشت.

به رژیم غذایی مدیترانه ای شرکت کنندگان هر هفته به طور تصادفی یک لیتر روغن زیتون تصفیه نشده اضافه می شد یا روزانه با 30 گرم ترکیب گردو، فندق و بادام تکمیل می شد. بقیه افراد از رژیم غذایی کم چرب پیروی می کردند.

تغییرات روحی و روانی افراد به مرور زمان از طریق تست های حافظه، دقت و اندیشه ارزیابی می شد. شرکت کنندگان به طور میانگین به مدت چهار سال از این رژیم غذایی پیروی کردند.

مطالعه نشان داد در هر دو گروهی که از رژیم غذایی مدیترانه ای پیروی می کردند محققان شاهد بهبود در تست حافظه و تفکر افراد در مقایسه با گروه پیروی کننده از رژیم غذایی کم چرب بودند.

به گفته محققان چربی های سالم مربوط به خوراکی هایی نظیر مغزیجات و روغن زیتون نقش بسیار مهمی در عملکرد و سلامت مغز ایفاء می کنند.