به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا در پارلمان رژیم صهیونیستی (کنست) مدعی شد که «امروز روزی تاریخی برای آینده خاورمیانه است. ۲۰ اسیر امروز نزد خانوادهشان بازمیگردند.»
وی مدعی شد: امروز عصری طلایی برای اسرائیل و خاورمیانه و همچنین آمریکاست. من از همه کشورهای اعربی-اسلامی که متحد شدند و برای آزادی اسرا به حماس فشار آورند، قدردانی میکنم.
رئیس جمهور آمریکا درباره ارتباط نزدیک با جرد کوشنر، دامادش افزود: رابطه من با جارد کوشنر بسیار مهم است، زیرا او به یک دستاورد بسیار ویژه دست یافته و ما را به «توافق ابراهیم» رسانده است.
وی اضافه کرد: من انتظار دارم مارکو روبیو در تاریخ به عنوان بزرگترین وزیر امور خارجه ایالات متحده شناخته شود.
ترامپ مدعی شد: ما پس از بازگشت اسرای اسرائیلی، در هشت ماه به هشت جنگ پایان دادیم؛ ما بسیاری از بهترین سلاحهای خود را در اختیار اسرائیل قرار دادهایم.
وی ادعا کرد: کابوس دردناک برای اسرائیلیها و فلسطینیها به پایان رسیده است.
ترامپ همچنین به جنگ اوکراین اشاره کرد و مدعی شد: «انتظار داشتم که پایان دادن به جنگ اوکراین آسان باشد و جلسه بین پوتین و ویتکاف ۱۵ دقیقه طول بکشد اما بعد از ۳۰ دقیقه تماس گرفتند و گفتند که جلسه هنوز تمام نشده است. آن جلسه پنج ساعت طول کشید.»
رئیسجمهور آمریکا بار دیگر با اشاره به برنامه هستهای ایران با ادعای اینکه «ایران دو ماه یا کمتر با ساخت بمب هستهای فاصله داشت» مدعی شد «با ۱۴ بمب تأسیسات هستهای ایران را نابود کردیم.»
این ادعا در حالیست که تهران بارها بر ماهیت صلحآمیز برنامه هستهای جمهوری اسلامی ایران تاکید و ادعای آمریکا و غرب را دراینباره قویاً رد کرده است.
ترامپ ادامه داد: از کشورهای عربی و اسلامی به خاطر تعهد به بازسازی غزه تشکر میکنم.
رئیسجمهور آمریکا بدون اشاره به حمایتهای نظامی و سیاسی واشنگتن از جنگافروزی رژیم صهیونیستی در منطقه خطاب به ایران مدعی شد که «دست از تهدید همسایگان بردارید، از تأمین مالی شبهنظامیان دست بکشید و حق موجودیت اسرائیل را به رسمیت بشناسید.»
با اینکه آمریکا و رژیم صهیونیستی هنگام مذاکره ایران و آمریکا به خاک ایران تجاوز کردند در ادامه مدعی شد که «هر وقت شما آماده باشید، ما آمادهایم؛ این بهترین تصمیم ایران خواهد بود و این اتفاق خواهد افتاد.»
وی با ادعای اینکه ایران را مورد حمله سختی قرار دادیم، خطاب به جرد گوشنر گفت: به نظر میرسد برای شما ماموریت جدیدی دارم، و خوب است که توافق صلح را با ایرانیها امضا کنیم.
