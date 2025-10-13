به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ایندیپندنت، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا با تکرار ادعاهای قبلی خود درباره پایان دادن به جنگها در سراسر جهان، گفت که قصد دارد در قدم بعدی درگیری جاری بین پاکستان و افغانستان را خاتمه دهد!
ترامپ درباره این درگیری مدعی شد: شنیدهام که بین پاکستان و افغانستان جنگی جریان دارد. گفتهام که این (جنگ) باید منتظر بماند تا برگردم. این هشتمین جنگی خواهد بود که به آن فیصله خواهم کرد چون در حل و فصل جنگها و برقراری صلح استعداد دارم و این کار باعث افتخارم است (!)
وی که به سوالی درباره میانجیگری بین رژیم صهیونیستی و حماس پاسخ میداد، ادعا کرد: باعث افتخارم است. جان میلیونها میلیون نفر را نجات دادم.
ترامپ همچنین در واکنش به محقق نشدن رویایش برای کسب جایزه نوبل صلح نیز مدعی شد: از حق نگذریم و درباره کمیته نوبل منصف باشیم، باید بگویم که این انتخاب برای سال ۲۰۲۴ بود. البته هستند کسانی که میگویند که میتوان استثنا قائل شد زیرا در جریان سال ۲۰۲۵ اتفاقات زیادی رخ داد که کامل و فوقالعاده به سرانجام رسید. اما من این کارها را برای جایزه نوبل نکردم بلکه نجات جان انسانها این کار را انجام دادم.
طبق توافق آتشبس غزه، حماس تمام اسرای صهیونیستی (زنده و مرده) را در ازای صدها فلسطینی محبوس در زندانهای تلآویو را آزاد میکند. همزمان با اینکه به نظر میرسد جنگ غزه طی چند روز گذشته فروکش کرده باشد، درگیری مرزی بین افغانستان و پاکستان تشدید شد.
ارتش پاکستان مدعی است که ۲۳ نفر از نظامیان این کشور در وخیمترین درگیری بین اسلامآباد و کابل از زمان روی کار آمدن طالبان در افغانستان در سال ۲۰۲۱، کشته شدهاند. رویترز نوشته که به ادعای طالبان نیز ۹ نیروی افغانستانی در این درگیریها کشته شدهاند.
با این حال، طرفین مدعی هستند که به دیگری خسارتی به مراتب شدیدتر تحمیل کردهاند. پاکستان مدعی است که بیش از ۲۰۰ افغان و نیروهای وابسته به طالبان را کشته و در سوی مقابل طالبان مدعی کشته شدن ۵۸ نظامی پاکستانی است.
کابل مدعی است که نیروهای افغان تنها به نقض حریم هوایی و زمینی افغانستان به دست ارتش پاکستان پاسخ داده است. مقامات اسلامآباد پیشتر از حملات هوایی به محل اختفای ادعایی گروههای تروریستی همچون تحریک طالبان پاکستان در داخل خاک افغانستان خبر دادند.
ذبیحالله مجاهد، سخنگوی حکومت سرپرست افغانستان مدعی شده است که نیروهای افغان ۲۵ پاسگاه مرزی پاکستان را تصرف و ۳۰ نظامی این کشور را زخمی کردهاند.
وی همچنین اضافه کرد که شرایط در تمام مرزهای رسمی و خطوط مرزی غیر رسمی افغانستان تحت کنترل کامل قرار دارد و از فعالیتهای غیرقانونی تا حد زیادی جلوگیری به عمل آمده است.
