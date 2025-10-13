نمایشگاه خوشنویسی «یاد یار مهربان» در شهرکرد گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه خوشنویسی و تذهیب «یاد یار مهربان» و بداهه‌نویسی خوشنویسی با موضوع «ایران من، ایران جان» به مناسبت هفته ملی خوشنویسی و یادروز حافظ، پیش از ظهر دوشنبه در نگارخانه شهید شهرانی شهرکرد گشایش یافت.

شهرام فرجی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی چهارمحال و بختیاری در آئین افتتاح این نمایشگاه با گرامیداشت هفته خوشنویسی به هنرمندان این عرصه در استان، اظهار کرد: خوشنویسی یک هنر انسان‌ساز است که جا دارد به فعالان این رشته تبریک بگویم.

فرجی از برنامه‌ریزی برای برگزاری رویداد ملی «هفت بحر هنر» با هدف تجلیل از ۲۷ پیشکسوت عرصه فرهنگ و هنر و رسانه استان به همت صندوق اعتباری هنر، گفت: از عموم علاقه‌مندان برای حضور در این برنامه فاخر در روز چهارشنبه دعوت به عمل می‌آوریم.

محمد ابراهیمیان، رئیس انجمن خوشنویسان استان نیز در این آئین با اشاره به اینکه نمایشگاه خوشنویسی یاد یار مهربان آثاری از ۲ بانوی هنرمند استان را به نمایش گذاشته است، اظهار کرد: این بانوان از هنرجویان استاد مردانی در استان هستند.

وی با بیان اینکه این نمایشگاه هم‌زمان با سراسر کشور و به بهانه هفته ملی خوشنویسی برپا شده است و از ۲۱ تا ۲۶ مهرماه در ۲ نوبت صبح و عصر پذیرای علاقه‌مندان است، افزود: این آثار با خطوط نستعلیق و ثلث در قالب کتابت، چلیپا، قطعه، سیاه مشق و کتیبه به معرض نمایش درآمده است.

در پایان، نجمه فتاحی بانوی خوشنویس چهارمحال و بختیاری بیان کرد: قریب به ۵۰ تابلو خوشنویسی به خط ثلث و نستعلیق با تذهیب خانم قادری در این نمایشگاه به نمایش گذاشته شده است.

وی گفت: امید است نمایش این آثار یک قدردانی از زحمات استاد مردانی باشد که در آموزش هنرجویان جوان هنر خوشنویسی زحمت می‌کشد.