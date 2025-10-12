کارگاه خوشنویسی «ایران جان» در گناوه برگزار شد

رئیس انجمن خوشنویسان شهرستان گناوه یکشنبه شب در حاشیه این برنامه در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اشعار و غزلیات حافظ همواره الهام بخش هنرمندان و خوشنویسان بوده و دیوان این شاعر بزرگ بارها توسط اساتید خوشنویس به رشته تحریر در آمده است.

محمد عباسی افزود: در همین راستا امروز همزمان با روز بزرگداشت شاعر بلند آوازه فارسی، حافظ شیرازی، ۱۲ نفر از هنرمندان خوشنویس شهرستان گناوه در برنامه کارگاه خوشنویسی «ایران جان» بخشی از اشعار این شاعر بزرگ ایرانی را به رشته تحریر در آوردند.

وی گفت: هدف از اجرای این برنامه، ترویج و توسعه هنر خوشنویسی در میان عموم جامعه و آشنایی مردم با این هنر اصیل ایرانی و همچنین بزرگداشت لسان الغیب حافظ شیرازی بوده است.

وی افزود: در این برنامه اساتید و اعضای انجمن خوشنویسی شهرستان گناوه اشعاری از حافظ را با خطوط نستعلیق، ثلث، نسخ، شکسته و خط تحریری در قالب‌های مختلف خوشنویسی در محل فرهنگسرای اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی این شهرستان تحریر کردند.

رئیس انجمن خوشنویسان گناوه یادآور شد: انجمن خوشنویسان گناوه از فعال‌ترین تشکل‌های هنری شهرستان و دارای ۱۲ عضو اصلی از برجسته‌ترین اساتید هنر خوشنویسی است و با رویکرد فرهنگ‌سازی در حوزه خط و خوشنویسی در مناسبت‌های مختلف همواره حضور پررنگ و فعال در برنامه‌ها دارد.