کتاب «نوجوانان بدون مرز»؛ روایتی از رسالت جهانی نسل انقلاب منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب تازهای با عنوان «نوجوانان بدون مرز» به قلم علیرضا یوسفی دهنوی و از سوی انتشارات رنگینکتاب مشهد منتشر شد. این اثر در ۷۶ صفحه و با نگاهی تحلیلی و انگیزشی، به بررسی جایگاه نوجوانان در منظومه فکری انقلاب اسلامی و نقش آنان در پیشرانی فرهنگی، اجتماعی و سیاسی کشور میپردازد.
در این کتاب، نویسنده با استناد به بیانات مقام معظم رهبری، مفهوم «نوجوان پیشران» را تبیین کرده و از ضرورت تربیت نسلی آگاه، مسئول و مقاوم سخن میگوید؛ نسلی که با اتکا به ایمان، دانش و روحیه جهادی میتواند مرزهای جغرافیایی را پشت سر گذاشته و در شکلدهی به تمدن نوین اسلامی نقشآفرینی کند.
کتاب «نوجوانان بدون مرز» از سه فصل اهمیت ارتباط، بررسی مفهوم ارتباط مؤثر در جهان امروز و نقش نوجوانان در ایجاد پیوند میان ملتهای اسلامی. چگونه ارتباط گرفتن، شیوههای تعامل هدفمند و مسئولانه نوجوانان با جامعه جهانی و شبکههای همفکر. پس از گرفتن ارتباط، چه باید کرد؟ تبیین مأموریت فرهنگی و اجتماعی نوجوانان در استمرار حرکت تمدنی انقلاب اسلامی تشکیل شده است.
یوسفی دهنوی در مقدمه کتاب تأکید میکند «دنیای فردا مال نوجوان امروز است و نظم جهانی آینده به دست او رقم خواهد خورد»، و از ضرورت شکلگیری حرکتهای خودجوش و آگاهانه در میان نسل نوجوان سخن میگوید.
کتاب «نوجوانان بدون مرز» پلی میان اندیشه و عمل؛ دعوتی برای ساختن جهانی نو با گامهای استوار نوجوانان ایرانی است.
نظر شما