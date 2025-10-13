سارق ۲ هزار میلیاردی در لرستان دستگیر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ فرهاد ابدال چگنی امروز دوشنبه در جمع خبرنگاران، اظهار داشت: در پی اشراف اطلاعاتی پلیس مبنی بر سرقت‌های متعدد در سطح هشت استان کشور، پیگیری موضوع به صورت ویژه دردستور کار مأموران پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: مأموران با تشکیل اکیپ‌های ویژه و با انجام کارهای اطلاعاتی سارق مورد نظر را شناسایی و در عملیاتی ضربتی دستگیر کردند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان، گفت: فرد دستگیر شده، تحت تعقیب مراجع قضائی و انتظامی چندین استان کشور بوده است و در پرونده خود بیش از ۶۰ فقره انواع سرقت را با ارزش مالی نجومی دو هزار میلیارد ریال به ثبت رسانده بود.

سرهنگ ابدال چگنی، تصریح کرد: این متهم، برای رهایی از چنگ عدالت، دست به اقدامی سخیف و فریبکارانه زد؛ او با جعل یک گواهی فوت و حتی تهیه قبر و نصب سنگ قبر، تصور می‌کرد که دیگر هیچ نهادی نمی‌تواند او را ردیابی کند.

وی تصریح کرد: در راستای اجرای فرامین امنیتی و مبارزه قاطع با سارقان سازمان‌یافته، پلیس آگاهی استان لرستان موفق به شناسایی یکی از متهمان سرقت در سطح کشور شد که به شیوه‌ای باورنکردنی تلاش کرده بود خود را از دید قانون پنهان کند.

جانشین فرمانده انتظامی لرستان با اشاره به تیزبینی و اشرافیت عملیاتی کارآگاهان، افزود: با این حال، هوشیاری و تعقیب مستمر کارآگاهان زبده پلیس آگاهی، این توهم را در هم شکست. پس از رصد دقیق اطلاعاتی و پیگیری‌های میدانی، مخفیگاه این متهم شناسایی شد و در یک عملیات ضربتی و منسجم، او در حالی که هنوز در تلاش برای استفاده از هویت جعلی خود بود، دستگیر شد.

سرهنگ ابدال چگنی، تأکید کرد: این دستگیری نشان‌دهنده این است که پلیس لرستان با به روزترین شیوه‌های اطلاعاتی و عملیاتی، هرگونه تلاش برای فرار از قانون را ناکام خواهد گذاشت. امنیت شهروندان خط قرمز پلیس است و با سارقان و مخلان نظم و امنیت، با اشد مجازات قانونی برخورد خواهد شد.

وی گفت: متهم پس از تکمیل پرونده تحویل مراجع قضائی شد تا به سوابق متعدد وی در سطح کشور رسیدگی شود.