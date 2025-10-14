۳ سارق مسلح طلا در اصفهان دستگیر شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ حسین بساطی اظهار کرد: در پی وقوع سرقت کیف طلا از یک شهروند اصفهانی موضوع به صورت ویژه در دستور کار کاراگاهان اداره مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی استان قرار گرفت.

وی افزود: در بررسی‌های صورت گرفته مشخص شد سارقان با کسب اطلاع از محل تردد افرادی که اقدام به حمل طلا با کیف می‌کردند به صورت مسلحانه با یک دستگاه موتور سیکلت در مسیر آنها حاضر و ضمن راه بندان و تیر اندازی، طلاهای آنها را به سرقت می‌بردند.

جانشین فرمانده انتظامی استان تصریح کرد: در این راستا با تلاش شبانه روزی کارآگاهان و اقدامات هوشمندانه پلیسی سه سارق شناسایی و در سه عملیات همزمان در شهر اصفهان دستگیر شدند که در بازرسی از مخفیگاه آنها ۷۵۲ گرم طلای مسروقه به ارزش ۸۰ میلیارد ریال به همراه آلات و ادوات ارتکاب جرم کشف شد.

این مقام انتظامی خاطر نشان کرد: سارقان در تحقیقات کاراگاهان تاکنون به پنج فقره سرقت مسلحانه طلای کیفی به مقدار ۱۱ کیلو و ۸۰۰ گرم در شهر اصفهان اقرار کرده که پرونده مقدماتی تشکیل و تحقیقات در این خصوص کماکان ادامه دارد.