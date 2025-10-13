ذاکری: گفتمان عمومی برای حمایت از آموزش و پرورش ایجاد شود

به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه حجت‌الاسلام والمسلمین عباس ذاکری در جلسه شورای آموزش و پرورش جاسک با اشاره به نقش مهم مردم در پیشبرد امور شهرستان، گفت: مردم جاسک در عرصه‌های مختلف سیاسی، اجتماعی و فرهنگی همواره حضوری فعال داشته‌اند و در پروژه‌های آموزش و پرورش مانند آماده‌سازی مدارس برای مهر امسال نیز مشارکت چشمگیری داشتند.

وی دومین نکته مورد تأکید خود را وجود استعدادهای ناب در شهرستان عنوان کرد و افزود: در شهرستان جاسک بیش از ۴۰ تا ۵۰ حافظ قرآن وجود دارد که ضریب استعداد آن‌ها بالاتر از سایر مناطق است و اگر زمینه‌های شکوفایی فراهم شود و تحولات مهمی رخ خواهد داد.

امام جمعه جاسک لزوم ایجاد گفتمان عمومی برای حمایت از آموزش و پرورش و نقش علما، شوراها و پایگاه‌های مقاومت بسیج در این مسیر را یادآور شد و بیان کرد: با مشارکت مردم و مدیریت مناسب می‌توان زمینه‌ساز موفقیت‌های بیشتری برای دانش‌آموزان شهرستان شد.

وی همچنین خواستار توجه ویژه مسئولان آموزش و پرورش به تجهیز مدارس، راه‌اندازی اردوگاه‌های فرهنگی و تربیتی، حضور مشاوران متخصص و ایجاد رشته‌های تخصصی مرتبط با آینده اقتصادی شهرستان شد.

ذاکری ادامه داد: وجود مکان‌های مطالعه مناسب و تقویت انجمن اولیا و مربیان، خودباوری و انگیزه دانش‌آموزان را افزایش می‌دهد و به رشد و شکوفایی استعدادها کمک می‌کند.