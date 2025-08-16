  1. استانها
رشد ۲ برابری دانش آموزان ورودی پایه اول ابتدایی در شهرستان جم

بوشهر- مدیر آموزش و پرورش جم به رشد ۲ برابری دانش آموزان ورودی پایه اول ابتدایی این شهرستان اشاره کرد و گفت: رشد جمعیت دانش آموزی در مرکز جم با فضای آموزشی فعلی سنخیتی ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر حاجی زاده عصر شنبه در جمع خبرنگاران با بیان اینکه شهرستان جم در بُعد آموزشی بین شهرستان‌های استان در جایگاه بالایی قرار دارد، تأمین نیروی انسانی و بهبود فضای آموزشی مهمترین هدف خود دانست.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان جم به نُرم بالای مدارس جم اشاره کرد و گفت: افرایش جمعیت دانش آموزی شهرستان چالش جدی برای تأمین نیروی انسانی ایجاد کرده است.

وی به آمار ۱۴۶ مدرسه ابتدایی و متوسطه در سطح شهرستان اشاره کرد و بیان کرد: ساماندهی و تأمین معلم آن چالش جدی آموزش و پرورش شهرستان جم است.

حاجی زاده به رشد دو برابری دانش آموزان ورودی پایه اول ابتدایی شهرستان جم اشاره کرد و اظهار داشت: رشد جمعیت دانش آموزی در مرکز جم با فضای آموزشی فعلی سنخیتی ندارد.

وی از کمبود تنوع مدارس در جم اشاره کرد و گفت: مدرسه نمونه دولتی متوسطه اول و دوم پسرانه در سطح شهرستان نداریم.

حاجی زاده در بخش دیگر از سخنان خود به کمبود فضای‌های آموزشی در مقطع متوسطه دوم برای کاردانش و فنی حرفه‌ای خبر داد و گفت: نیازمند نیروی انسانی متخصص، فضای آموزشی مناسب و تجهیزات لازم برای فعال شدن این مدارس هستیم.

وی از آمار ۲۱ هزار نفر دانش آموز شهرستان به آمار هفت هزار نفری مدارس غیر دولتی جم اشاره کرد و بیان داشت: ۴۰ مدرسه غیر دولتی و ۱۴۰ مدرسه دولتی داریم.

مدیر آموزش و پرورش جم تلاش در حوزه تأمین نیروی انسانی و تقویت بنیه علمی دانش آموزان را مهمترین دغدغه خود دانست.

وی با بیان اینکه درآمد پایدار و استقلال مالی آموزش و پرورش شهرستان مهم دانست و گفت: درآمد ۵۰ میلیونی در حوزه پشتیبانی اداره مانع از توسعه مدارس می‌شود، باید به درآمد یک میلیاردی برسیم.

حاجی زاده در حوزه پرورشی ایجاد فضای شاد و فعال در مدارس را ضروری دانست.

ضرورت تکمیل مدارس نیمه تمام شهرستان جم

وی تکمیل مدارس نیمه تمام شهرستان را ضروری دانست و خبر داد: با اعتبار ۲۰ میلیاردی ساختمان مدرسه ابتدایی قائم به بهره برداری خواهد رسید.

حاجی زاده کیفیت آموزشی با چالش گستردگی ایران مواجه است، اضافه کرد: عدالت در آموزش، نیرو و تجهیزات برای تقویت بی نه علمی دانش آموزان ضروری است.

وی در خصوص آسیب‌های اجتماعی و غربالگری جامعه آماری به افسردگی دانش آموزان اشاره کرد و بیان داشت: نقش خانواده در حمایت اجتماعی دانش آموزان برای رشد استعداد آنان مهم است.

حاجی زاده به موفقیت مدارس یزد اشاره کرد و گفت: این استان با مشارکت مستقیم اولیا در امور آموزشی و عمرانی مدرسه باعث موفقیت دانش آموزان شده است.

وی از شناسایی خیرین آموزشی در شهرستان جم سخن گفت و بیان کرد: کیفیت بخشی به امر آموزش با ایجاد فرصت آموزشی برابر برای رشد و شکوفایی دانش آموزان ضروری است.

حاجی زاده با اشاره به مجتمع رفاهی، اردوگاه دانش آموزی و مجتمع ورزشی آموزش و پرورش شهرستان، خاطر نشان کرد: املاک آموزش و پرورش به صورت مزایده و با قیمت مناسب واگذار می‌شوند.

۹۶ میلیارد تومان اعتبار برای تکمیل تجهیز مدارس

وی وجود سالن ویژه آزمون امتحانات نهایی برای دانش آموزان ضروری دانست و از ۹۶ میلیارد تومان اعتبار از تملک دارایی و شورای راهبردی برای تکمیل مدارس نیمه تمام و تجهیز مدارس شهرستان خبر داد.

مدیر آموزش و پرورش از سختگیری ثبت نام دانش آموزان بر اساس محدوده بندی سخن گفت و اظهار داشت: برای ثبت نام دانش آموزان در مدارسی که شرایط فراهم باشد همکاری می‌کنیم.

معاون آموزشی این مدیریت با بیان اینکه راهکاری کمبود نیروی بر اساس تخصیص ساعت اضافه و نیروهای انتقالی بررسی کردیم و گفت: آموزش و پرورش جم با کمبود ۱۰۱ نیروی آموزشی رو به رو هستیم.

محمد روشن ادامه داد: در سال تحصیلی گذشته ۴۰۰ نفر دانش آموز اتباع در سطح شهرستان داشتیم که در سال تحصیلی احتمالاً کاهش می‌یابد.

