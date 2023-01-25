به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه توانمندی‌های دانش‌آموزان دختر، ظهر چهارشنبه با محوریت رونق تولید و مهارت‌آموزی و کارآفرینی با حضور امام جمعه سیریک، مدیر آموزش و پرورش سیریک و جمعی از مسئولان شهرستان در مدرسه دخترانه‌ام سلمه این شهرستان گشایش یافت.

مدیر آموزش و پرورش سیریک در حاشیه بازگشایی این نمایشگاه گفت: این نمایشگاه در قالب دوازده غرفه از بخش‌های مختلف وسایل تزئینی، لباس‌های بومی محلی زنانه، دکوراسیون منزل، پخت انواع غذاهای سنتی و محلی و مقوی و دیگر محصولات نیز توسط دانش آموزان دختر در مدرسه دخترانه‌ام سلمه این شهرستان برپا شده است.

حسین ذاکری افزود: این نمایشگاه با هدف اعتلای شکوفایی استعدادها و خلاقیت‌های دانش آموزان، تقویت روحیه خودباوری و اعتماد به نفس، ترویج خلاقیت و نوآوری، فرهنگ بومی و نشاط اجتماعی برگزار شده تا ضمن معرفی هنر و تلاش‌های دانش آموزان به مسئولین و مردم زمینه ایجاد رقابت میان آنها فراهم شود.

ذاکری اضافه کرد: این نمایشگاه به مدت یک روز دایر است و کارهای تولیدی دانش آموزان در معرض نمایش عموم قرار گرفته است.