  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۱ مهر ۱۴۰۴، ۲۰:۱۰

زلزله سربیشه را لرزاند

سربیشه- زلزله ای با قدرت ۳.۹ ریشتر سربیشه در استان خراسان جنوبی را لرزاند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۱۸ و ۵۶ دقیقه عصر دوشنبه زلزله‌ای با قدرت ۳.۹ ریشتر منطقه سربیشه در استان خراسان جنوبی را لرزاند.

این زلزله در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داده است.

تاکنون گزارش از خسارت‌های احتمالی اعلام نشده است.

برچسب‌ها

