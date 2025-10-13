زلزله سربیشه را لرزاند

به گزارش خبرگزاری مهر، ساعت ۱۸ و ۵۶ دقیقه عصر دوشنبه زلزله‌ای با قدرت ۳.۹ ریشتر منطقه سربیشه در استان خراسان جنوبی را لرزاند.

این زلزله در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ داده است.

تاکنون گزارش از خسارت‌های احتمالی اعلام نشده است.