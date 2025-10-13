تشریح جزئیات جلسه کمیسیون امنیت ملی مجلس با فرمانده کل ارتش

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم رضایی اعلام کرد: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی امروز دوشنبه ۲۱ مهر ۱۴۰۴ با امیر سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران و فرماندهان، معاونان و مسئولان ارتش جمهوری اسلامی ایران دیدار کردند و نشست مشترک داشتند.
وی ادامه داد: در این دیدار سرلشکر حاتمی گزارشی به اعضای کمیسیون از آمادگیهای ارتش جمهوری اسلامی ایران در حوزههای مختلف ارائه داد. وی از آمادگیهای دفاعی و روحی و روحیه بالای کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران خبر داد و گزارشی از اقدامات و فعالیتهای ارتش در دوران جنگ ۱۲ روزه داد و به برنامههای پیش روی ارتش جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و تحلیلی از وضعیت کشور و منطقه ارائه کرد.
سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: معاونان وزیر دفاع نیز هر کدام در حوزههای ماموریتی خودشان، گزارشی به اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دادند.
وی در ادامه، گفت: اعضای کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در این جلسه، از فرمانده کل قوا بابت انتصاب سرلشکر حاتمی تقدیر کردند و از جانفشانی های ارتش جمهوری اسلامی ایران در دوران جنگ ۱۲ روزه متفق القول تقدیر و تشکر کردند و از ایثارگریهای ارتش در دوران جنگ تجلیل کردند و بر تقویت بنیه دفاعی ارتش جمهوری اسلامی ایران و همینطور تقویت حقوق و معیشت کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران تاکید کردند.
وی اظهار کرد: رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس هم در این جلسه ضمن تجلیل از نقشه موثر ارتش در دفاع کشور به ویژه در جنگ ۱۲ روزه، تاکید کرد که تولید قدرت مبتنی بر بازدارندگی مورد انتظار است و باید به سمت ظرفیتهای هجومی برویم و ارتش با رویکرد بازدارندگی زمینه پدافند حداکثری را برای کشور فراهم کند و همینطور بر لزوم استفاده از همه ظرفیتها برای تقویت ارتش جمهوری اسلامی ایران هم تاکید کرد.
رضایی تصریح کرد: در این جلسه، با اهدای لوحی به سرلشکر حاتمی، فرمانده کل ارتش از خدمات زحمات و ایثارگریهای ارتش جمهوری اسلامی ایران و کارکنان ارتش در دوران جنگ ۱۲ روزه تقدیر شد.
نظر شما