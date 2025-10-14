به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی مدنی‌زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه شرکت در مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری تاجیکستان، با امام علی رحمان، رئیس‌جمهور این کشور، دیدار و گفتگو کرد.

وزیر امور اقتصاد و دارایی در این دیدار با ابراز سپاس از فرصت فراهم‌شده برای ملاقات اعلام کرد که حامل پیام سلام گرم و صمیمانه جناب آقای مسعود پزشکیان، رئیس‌جمهور جمهوری اسلامی ایران، به رئیس جمهور تاجیکستان است.

وی تأکید کرد که آقای پزشکیان مشتاق دیدار و میزبانی از ایشان در تهران است.

مدنی‌زاده با تأکید بر اهمیت روابط برادرانه و همکاری‌های نزدیک میان دو کشور، اظهار داشت: جناب آقای پزشکیان همواره بر توسعه این روابط در همه زمینه‌ها اهتمام ویژه دارند.

وی از مواضع اصولی و شجاعانه دولت تاجیکستان در محکومیت حملات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران صمیمانه قدردانی کرد و این موضع‌گیری را نشانه‌ای از درک عمیق از شرایط حساس منطقه و ضرورت حمایت از ثبات و امنیت پایدار دانست.

وزیر امور اقتصادی و دارایی همچنین برای برگزاری موفق نشست‌های بین‌المللی، به ویژه نشست اخیر سران کشورها در شهر زیبای دوشنبه، به رئیس‌جمهور تاجیکستان تبریک گفت و خاطرنشان کرد که روابط ایران و تاجیکستان در سال‌های اخیر به طور محسوس رو به رشد بوده است.

وی با اشاره به شرایط ویژه ایجاد شده پس از تجاوزات رژیم صهیونیستی و آمریکا علیه ایران، برقراری اسنپ‌بک و تشدید تحریم‌ها، این وضعیت را فرصتی ویژه برای توسعه و تعمیق روابط دو کشور دوست و برادر توصیف کرد.

وی ادامه داد: در این راستا، ظرفیت‌های قابل توجهی برای همکاری در زمینه‌های مختلف فراهم شده است؛ از جمله در سرمایه‌گذاری و پروژه‌های زیرساختی شرکت‌های ایرانی آماده حضور فعال در اجرای طرح‌های عمرانی، نیروگاهی، راه‌سازی، مسکن و توسعه شهری در تاجیکستان هستند.

مدنی زاده گفت: در حوزه انرژی و برق همکاری در احداث نیروگاه‌های برق‌آبی، خطوط انتقال برق تاجیکستان–افغانستان–ایران، و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر از محورهای عملی همکاری به شمار می‌رود.

وی همچنین از آمادگی ایران برای ایجاد پارک علم و فناوری مشترک، توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان و دیجیتالی‌سازی اقتصاد با تاجیکستان خبر داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی کشورمان با تأکید بر توانمندی‌های بالای شرکت‌های فنی و مهندسی ایرانی در اجرای پروژه‌های بزرگ، اظهار داشت: تقویت حضور این شرکت‌ها در تاجیکستان، علاوه بر توسعه زیرساخت‌ها، موجب انتقال دانش فنی و فناوری مهندسی ایران به این کشور نیز خواهد شد.

وی افزود: ایران و تاجیکستان می‌توانند نقش مهمی در زنجیره تأمین منطقه‌ای در حوزه‌های انرژی، دارو، کشاورزی و خدمات فنی و مهندسی ایفا کنند و با هم‌افزایی ظرفیت‌ها، جایگاه اقتصادی خود را در منطقه ارتقا دهند.

در پایان این دیدار، مدنی‌زاده یک بار دیگر از مهمان‌نوازی گرم رئیس‌جمهور و دولت تاجیکستان قدردانی کرد و تأکید نمود: «ما منتظر میزبانی جناب آقای رحمان در جمهوری اسلامی ایران هستیم تا در تهران، درباره نقش‌های راهبردی همکاری‌های بلندمدت و پایدار دو کشور، گفت‌وگوهای سازنده و مؤثری داشته باشیم.»