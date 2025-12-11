به گزارش خبرنگار مهر، دریادار حبیب الله سیاری ظهر پنجشنبه در جشنواره زوجهای جوان آجا در مشهد اظهار کرد: ازدواج، مهمترین مقطع زندگی انسان و پشتوانه اصلی سامان یافتن جامعه است و هشدار داد که بیتوجهی به فرزندآوری کشور را به سمت پیری جمعیت سوق میدهد.
معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی ایران بیان کرد: نسل جدید ارتش امروز مسیری را آغاز کرده که پیش از این، شهدا آن را طی کرده بودند و با قدم گذاشتن در این راه، مسئولیت بزرگی بر دوش میگیرند.
وی در تشریح اهمیت ازدواج در حیات فردی و اجتماعی، این پیوند را مهمترین مقطع زندگی هر انسان دانست و تصریح کرد: اساس خانواده در همین نقطه شکل میگیرد و تا زمانی که فرد ازدواج نکند، زندگیاش سامان نمییابد. ورود به این مسیر انسان را مسئولیتپذیر میکند و از بینظمی و بیبندوباری دور میسازد.
سیاری با اشاره به اینکه خانواده مهمترین رکن هر جامعه است، ازدواج را سنت الهی و مورد تأکید پیامبر اکرم (ص) و ائمه اطهار علیهمالسلام توصیف کرد و افزود: باید بسترهای لازم برای تحقق این مسیر سازنده فراهم باشد. همانگونه که امام خمینی (ره) میفرمایند، زن و مرد باید با یکدیگر بسازند و رفیق هم باشند.
معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه زندگی همواره با فراز و فرود همراه است، خاطرنشان کرد: مسیر زندگی مشترک فقط خوشیها نیست؛ اما زن و شوهر باید در تمام لحظات در کنار هم بمانند و همراه یکدیگر باشند.
وی در ادامه به مسئله فرزندآوری پرداخت و آن را یکی از ضروریات زندگی مشترک دانست و گفت: فردی که ازدواج میکند اما صاحب فرزند نمیشود، مانند درختی است که ثمر ندارد. فرزند نعمت خداوند است و سیاستهای کشور باید در جهت تقویت این نگاه باشد؛ چراکه بدون فرزندان، نسل ما استمرار پیدا نخواهد کرد.
سیاری با اشاره به شرایط فعلی جمعیت کشور، کمبود نیروی جوان را یکی از چالشهای مهم دانست و تصریح کرد: نباید اجازه داد جمعیت ایران به سمت پیری حرکت کند. جامعه فعال نیازمند جوانانی در بازه سنی ۱۸ تا ۵۵ سال است.
معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی ایران همچنین تأکید کرد: جمعیت جوان و باکیفیت یکی از مؤلفههای قدرت ملی است و کشورهایی که از این عنصر فاصله دارند، نمیتوانند ادعای پایداری داشته باشند. از این رو برنامهریزی در حوزههای اجتماعی، فرهنگی و حتی نظامی باید این واقعیت را مدنظر قرار دهد.
وی در بخش دیگری از سخنانش ریشههای بحران جمعیتی را مورد اشاره قرار داد و گفت: فرهنگ غلطی که غربیها ترویج میکنند، اینگونه القا کرده که فرزندآوری مضر است و به جای آن، نگهداری حیوانات خانگی را تبلیغ میکنند. در حالی که خودشان خانوادههایی با بیش از چند فرزند دارند. خانوادهها، بهویژه مادران، باید نسبت به آینده کشور هوشیار باشند تا این ترفند انحرافی خنثی شود.
سیاری با اشاره به سابقه تاریخی فشارها و تهدیدات بیگانگان علیه ایران، افزود: به دلیل موقعیت ژئوپلیتیکی و مقاومت ملت ایران در برابر سلطه، کشور همواره هدف تهاجم قرار داشته و ارتش موظف است از حقوق ملت و تمامیت سرزمینی دفاع کند.
معاون هماهنگکننده ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر اینکه مأموریت ارتش حفظ نظام جمهوری اسلامی و حراست از کشور است، گفت: امروز ایران درگیر جنگ ترکیبی است؛ جنگی که ابعاد نظامی، اقتصادی، اجتماعی و جنگ نرم را دربرمیگیرد. در جنگ نرم، تلاش دشمن برای تغییر باورها و سبک زندگی مردم است و باید نسبت به این حوزه مراقبت جدی داشت.
