اسکی باز پناهنده به ایران برگشت

به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه احمدی، ورزشکار و اسکی‌باز ایرانی، به کشور بازگشت.

این ورزشکار که تنها زن حاضر در کاروان ایران در المپیک زمستانی پکن بود، در بهمن ۱۴۰۱ به آلمان مهاجرت کرده و زیر پرچم این کشور به رقابت پرداخته بود.

عاطفه احمدی با انتشار یک پست در صفحه اینستاگرام خود، خبر بازگشتش به ایران را اعلام کرد.

او در صفحه مجازی خود نوشت: «سلام به هموطنان عزیز و محترم، باید به شما عزیزان عرض کنم من در کشورم ایران حضور دارم، قطعاً کشورم، خاکم، وطنم امن ترین جای دنیا برای من هست من به عنوان یک ایرانی، ایران همیشه خانه امن من هست، با حمایت و کمک‌های مقام معظم رهبری به کانون گرم خانواده برگردم.

«فَإِذَا قَضَیٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ»