۲۰ آذر ۱۴۰۴، ۱۲:۳۳

اسکی باز پناهنده به ایران برگشت

عاطفه احمدی ورزشکار رشته اسکی که به خارج از کشور پناهنده شده بود خبر از بازگشت به ایران داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، عاطفه احمدی، ورزشکار و اسکی‌باز ایرانی، به کشور بازگشت.

این ورزشکار که تنها زن حاضر در کاروان ایران در المپیک زمستانی پکن بود، در بهمن ۱۴۰۱ به آلمان مهاجرت کرده و زیر پرچم این کشور به رقابت پرداخته بود.

عاطفه احمدی با انتشار یک پست در صفحه اینستاگرام خود، خبر بازگشتش به ایران را اعلام کرد.

او در صفحه مجازی خود نوشت: «سلام به هموطنان عزیز و محترم، باید به شما عزیزان عرض کنم من در کشورم ایران حضور دارم، قطعاً کشورم، خاکم، وطنم امن ترین جای دنیا برای من هست من به عنوان یک ایرانی، ایران همیشه خانه امن من هست، با حمایت و کمک‌های مقام معظم رهبری به کانون گرم خانواده برگردم.

«فَإِذَا قَضَیٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا یَقُولُ لَهُ کُنْ فَیَکُونُ»

    • IR ۱۴:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      3 3
      پاسخ
      اگه اینجا وطنت بود پس چرا رفتی برای آلمان مسابقه دادی؟ فرصت طلبِ......
      • IR ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
        3 1
        خداروشکر به میهن بازگشتند
      • IR ۱۶:۳۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
        0 0
        اگر واقعا عبرت گرفته باشه و دوباره تا ته خیار تلخ شد راه نگیره و بره یه کشور دیگه اشکال نداره و خیلی هم خوبِ ولی گاهی اینها وقتی بعد از مدتی توی تیم ملی کشوری که رفتن راهشون نمیدن سریع یاد وطن میفتن و در واقع هدفشون عضویت در تیم ملی برای راهیابی به مسابقات جهانی و المپیک هست
      • بهنام IR ۱۶:۴۸ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
        0 0
        این میزان از بی انصافی خیلی بده .
    • IR ۱۵:۲۵ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      6 2
      پاسخ
      سلام خوش امدی این جا وطن تو است و به ایران تعلق داری یادمان باشد که با تمام وجود دوستش داشته باشیم واین اب وخاک متعلق به همه ما هست در حفظ و ابادانی ان بکوشیم بازم عرض می کنم بکوش تا مدال های رنگارنگی برای ان کسب کنی امید است که همیشه موفق باشب
    • زخ PT ۱۶:۰۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      5 3
      پاسخ
      آفرین که اومدی به حاشیه ها توجه نکن از این به بعد برای ایران خوب مسابقه بده اینا تجربه زندگی که تو زود یاد گرفتی خوش اومدی اینجا خاک توی براش بجنگ
    • IR ۱۷:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      3 1
      پاسخ
      خیلی خوبه ،ایران برای ایرانی هاست تا زمانی که زخمش نزنند به هر حال خوش آمدی فرزند ایران
    • NP IR ۲۲:۵۴ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      0 2
      پاسخ
      برای بعضی از آدم ها در قضاوت نظرات متاسفم آخه این چه وضع برخورد و پاسختونه حالا طرف به دلایلی شرایطی برگشت کشورش قتل جنایت که نکرده مخدر مواد سلاح که حمل نکرده نفروخته دزدی فساد اختلاس که نکرده ، فقط به خاطر وطن و خاکش و به عنوان یک ایرانی هم زبان های خودش دلش و دلتنگی هاش می خواد برگرده به جای این قضاوت نظرات بهتره بهش خوش آمد بگید وسلام . آنقدر ایراد نگیرید لطفا ..
    • NP IR ۲۲:۵۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۰
      3 1
      پاسخ
      خوشحالیم دختر خوب که برگشتی به وطنت ایران 🇮🇷👏😊
    • باران IR ۰۰:۳۲ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      1 0
      پاسخ
      عجب روزگاریه !!!!!
    • IR ۰۷:۱۶ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۱
      2 1
      پاسخ
      به کوری چشم دشمنان فرزندان وطن به آغوش مادر باز می گردند.
    • ناشماس IR ۱۷:۳۱ - ۱۴۰۴/۰۹/۲۴
      0 0
      پاسخ
      اول تو ایران بزرگ میشن مقام میارن رفتن اون ور آب جو گیر میشن میرن میبینن خارج فقط با بی حجابی نمیشه زندگی کرد ،بابا وطن وطن دیگه چرا زود اورا معاوضه میکنید ،بخدا بیشتر کشورها ی اروپایی بجز حجاب ،قانون ومقررات دارند که واقعا سخته تحملشون

