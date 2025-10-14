  1. استانها
پلیس:ویدئوی درگیری با یک خانم در فضای مجازی ربطی به «اندیشه» ندارد

شهریار- مرکز اطلاع‌رسانی پلیس غرب استان تهران اعلام کرد: ویدئوی درگیری با یک خانم در فضای مجازی ربطی به «اندیشه» ندارد.

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه مرکز اطلاع‌رسانی پلیس غرب استان تهران اعلام کرد: در پی انتشار فیلمی در فضای مجازی که در آن راننده یک دستگاه خودروی ۲۰۶ سفیدرنگ با راننده خودرویی دیگر (خانم) درگیر شده و این حادثه به شهر اندیشه از توابع شهرستان شهریار نسبت داده شده، موضوع به‌صورت ویژه در دستور کار فرماندهی انتظامی شهرستان شهریار قرار گرفت.

این اطلاعیه می‌افزاید: بررسی‌های انجام‌شده و استعلام از سه کلانتری مستقر در شهر اندیشه نشان می‌دهد تاکنون هیچ‌گونه گزارشی مبنی بر وقوع چنین حادثه‌ای در محدوده مذکور ثبت نشده است، همچنین به‌دلیل کیفیت پایین فیلم منتشرشده، تلاش برای شناسایی پلاک خودروها بی‌نتیجه بوده و شماره پلاک‌ها قابل تشخیص نیستند.

مرکز اطلاع‌رسانی پلیس غرب استان تهران ضمن قدردانی از دقت نظر و حساسیت شهروندان محترم اعلام می‌دارد: چنانچه فردی در این خصوص شکایتی دارد، می‌تواند با مراجعه حضوری به یکی از یگان‌های انتظامی و ارائه گزارش، موضوع را جهت رسیدگی قانونی پیگیری کند.

    نظرات

    محمد ۱۱:۰۶ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
      0 0
      پاسخ
      دمتون گرم که اینقدر سریع پیگیری کردید
    نریمان FR ۱۱:۳۸ - ۱۴۰۴/۰۷/۲۲
      0 0
      پاسخ
      خوبه که مشخص شد این حادثه ربطی به اندیشه نداره. بهتره قبل از اشتراک‌گذاری، از صحت خبر مطمئن بشیم.

