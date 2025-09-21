به گزارش خبرگزاری مهر، فاطمه مهاجرانی، با حضور در سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران و در جلسه مشترک با علیرضا عشوری، رئیس و مدیران سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، بر نقش محوری علم و پژوهش در حل چالش‌های اساسی کشور تاکید کرد.

سخنگوی دولت در این جلسه گفت: باید سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران را مولود و دستاورد انقلاب اسلامی دانست و از مدیران و دانشمندان آن به دلیل تبدیل قدرت علمی به ثروت قدردانی کرد.

مهاجرانی با اشاره به رویکرد علمی رئیس‌جمهور در حل مسائل کشور، اظهار داشت: این سازمان یقیناً می‌تواند قسمتی از بار حل مشکلات کشور را به دوش بکشد.

وی خواستار طراحی و بازبینی مأموریت‌ها در خصوص نظام مسائل کشور و استخراج تمامی چالش‌های حوزه پژوهش شد.

سخنگوی دولت به برخی از پیچیده‌ترین مسائل کشور اشاره کرد و گفت: ناترازی آب، که بخشی از آن تغییرات اقلیمی و بخشی دیگر تغییرات در مصرف و کشاورزی است، از موضوعات جدی است که به قطعی برق منجر شده است. این موضوع می‌تواند به عنوان یک پروژه محوری مورد تمرکز قرار گیرد.

وی همچنین انواع آلودگی‌ها شامل آب، هوا و خاک و نیز بحران شیرابه‌ها در استان‌های شمالی را از دیگر چالش‌هایی برشمرد که پژوهشکده‌های سازمان می‌توانند راه حل‌های علمی برای آن‌ها بیابند.

مهاجرانی تاکید کرد که عزم دولت حل مشکلات است و به دنبال کسانی است که توان حل این مسائل را دارند.

سخنگوی دولت، ضمن تشکر از کمک به انتقال و بومی‌سازی فناوری‌ها، بر لزوم سیاست‌گذاری و فناوری برای تولید محصولاتی با کمترین مصرف انرژی تاکید کرد. وی این جلسه را "امیدبخش" خواند.

در ادامه این نشست، علیرضا عشوری ضمن خوشامدگویی، کار اصلی سازمان را در زمینه پروژه‌های فناورانه و تولید دانش فنی عنوان کرد.

رئیس سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، با اشاره به پروژه‌های مهم در دست اجرا، گفت: بحث استفاده از هوش مصنوعی، طراحی و اجرای پروژه‌های مشترک با سازمان بنادر کشور و همکاری با صنایع نفت، گاز و پتروشیمی‌ها از جمله فعالیت‌های جاری سازمان است.

عشوری همچنین به ارزیابی عمق ساخت داخل و رتبه‌بندی مراکز R&D برای صنایع به عنوان کارهای علمی و تخصصی سازمان اشاره کرد. وی افزود که پروژه‌های تحقیقاتی فراوانی در سازمان در حال اجرا است که از طرح‌های کلان کشور محسوب می‌شوند.

رئیس سازمان، پارک فناوری سازمان را "فرزند سازمان" نامید که در آن شرکت‌های دانش‌بنیان فعال، محصولات نوآورانه تولید می‌کند. وی مزیت این پارک را فضای مناسب و گسترده آن دانست و از هم‌افزایی علمی و پژوهشی بسیار خوب بین اساتید پژوهشکده‌ها و شرکت‌های مستقر در پارک خبر داد.

عشوری توانمندی شرکت‌ها و نیروی تحصیلکرده و جوان آن‌ها را در زمینه‌های پتروشیمی، هوافضا، سلامت، نفت و گاز و تولید داروهای مختلف ستود و تاکید کرد که سازمان با وجود مشکلات، تمام تلاش خود را برای رفع معضلات کشور به کار بسته است.

وی در ادامه به یکی از پروژه‌های مهم سازمان که به دستور ریاست جمهوری دنبال می‌شود، یعنی قرارداد با بنادر و کشتیرانی کشور، اشاره کرد و ابراز امیدواری کرد که در این زمینه موفقیت‌های بزرگی حاصل شود.

در پایان فاطمه مهاجرانی از پایلوت پژوهشکده زیست فناوری سازمان و یک شرکت مستقر در پارک علم و فناوری بازدید کرد.