به گزارش خبرنگار مهر، سردار مرتضی جوکار ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران گفت: درپی وقوع یک فقره گروگانگیری یک نفر از شهروندان در شهرستان چابهار، بلافاصله پیگیری موضوع بصورت ویژه در دستور کار پلیس شهرستان چابهار قرار گرفت.

️فرمانده انتظامی جنوب استان سیستان و بلوچستان افزود: با بررسی‌های صورت گرفته توسط کارآگاهان پلیس مشخص شد گروگان گیران، فرد گروگان رفته را با انگیزه اختلاف مالی ربوده و در منطقه‌ای نامعلوم مخفی کردند.



وی در ادامه بیان کرد: با تلاش‌های شبانه روزی صورت گرفته و هدایت عملیاتی توسط فرمانده انتظامی شهرستان چابهار و بهره گیری از شیوه، شگردهای خاص پلیسی، ماموران موفق به شناسایی محل مخفیگاه گروگان گیرها شده و پس از اخذ نیابت قضایی طی عملیاتی ضربتی و غافلگیرانه آنها را در محل دستگیر، فرد گروگان گرفته شده را آزاد کردند.

سردار جوکار با بیان اینکه از مخفیگاه متهمان تعداد ۳ قبضه سلاح کلاشینکف به همراه ۷ تیغه خشاب و ۱۵۶ عدد فشنگ جنگی، تعداد ۲ قبضه سلاح کلت کمری به همراه پنج تیغه خشاب و ۷۶ عدد تیر جنگی و ۲ عدد بی‌سیم دستی، کشف و ضبط شده است، ادامه داد: متهمان دارای ۲ دستگاه خودروی سواری بوده که در بازرسی از آن مقدار تقریبی ۳ کیلو گرم انواع مخدر که به صورت ماهرانه‌ای جاساز و پنهان شده بود کشف و ضبط شد.