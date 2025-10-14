  1. استانها
سرهنگ لکزائی: ۵ واحد صنفی متخلف در چابهار پلمب شد

چابهار - فرمانده انتظامی شهرستان چابهار از پلمب ۵ واحد صنفی متخلف در این شهرستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدعلی لکزائی ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی، ساماندهی صنوف و طرح نظارت و کنترل بر اصناف، مأموران پلیس اماکن در معیت کارکنان اداره صمت و شبکه بهداشت ضمن هماهنگی با مراجع قضایی از ۱۵ واحد صنفی در سطح شهرستان بازدید، و در این راستا ۵ واحد متخلف را پلمب کردند.️

فرمانده انتظامی شهرستان چابهار گفت: در این راستا به ۱۰ واحد دیگر نیز اخطار کتبی داده شد که در صورت عدم رعایت موازین قانونی و رفع مشکلات و عیوب موجود طی مدت زمان مشخص نیز برخورد قانونی خواهد شد.

