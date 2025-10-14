واحد صنعتی آلاینده در اردکان مهر و موم شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید جلال موسوی گفت: مهر و موم این واحد متخلف پس از طی مراحل قانونی و به دلیل استمرار آلایندگی و عدم توجه مدیران آن به اخطارهای مکرر محیط زیست انجام شد.

وی افزود: فرآیند شناسایی این واحد آلاینده با پایش‌های میدانی مستمر کارشناسان این اداره آغاز شد که طی آن وجود آلایندگی محرز و مستندات لازم تهیه شد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست اردکان تصریح کرد: با وجود صدور اخطارهای متعدد و اعطای مهلت کافی برای اصلاح فرآیند تولید و رفع کامل منبع آلایندگی، متأسفانه واحد صنعتی مذکور هیچ‌گونه اقدام مؤثر و جدی برای تطبیق خود با استانداردهای محیط زیستی انجام نداد.

موسوی ادامه داد: در پی بی‌توجهی کامل واحد به تذکرات قانونی، اداره محیط زیست شهرستان اردکان نسبت به تنظیم شکایت و ارجاع موضوع به مراجع قضائی اقدام کرد. در نهایت با صدور رأی قاطع و حکم مهر و موم از سوی دستگاه قضائی، این واحد به صورت موقت از مدار تولید خارج شد.