مراسم گرامیداشت روزجهانی عصای سفید در اردبیل برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با روز جهانی نابینایان، مراسم گرامیداشت روز جهانی عصای سفید ظهر سهشنبه با حضور مسئولان شهرستان اردبیل و تقدیر از روشندلان این شهرستان برگزار شد.
فرزاد قلندری فرماندار اردبیل، در این مراسم ضمن تبریک روز جهانی عصای سفید، بر اهمیت توجه ویژه به حقوق و نیازهای روشندلان تأکید کرد و گفت: روشندلان به عنوان بخشی از جامعه، نیازمند توجه ویژه و حمایت همهجانبه هستند و مسئولان موظفند با تمام ظرفیتها و امکانات موجود، زمینه ارتقا کیفیت زندگی این عزیزان را فراهم کنند.
وی افزود: تکمیل و توسعه زیرساختهای آموزشی، فرهنگی و ورزشی ویژه روشندلان در شهرستان اردبیل از مهمترین اولویتهای ماست و تلاش میکنیم با همکاری دستگاههای مختلف، این خدمات به بهترین شکل به این قشر ارائه شود.
فرماندار اردبیل با اشاره به توانمندسازی روشندلان از طریق ایجاد فرصتهای شغلی و دسترسی به آموزشهای تخصصی، گفت: ایجاد زیرساختهای لازم و فراهم کردن فرصتهای مناسب، گام مؤثری در جهت استقلال و خوداتکایی روشندلان خواهد بود و باید به این موضوع توجه ویژهای داشته باشیم.
قلندری همچنین موفقیتهای چشمگیر روشندلان شهرستان در حوزههای مختلف فرهنگی، ورزشی و اجتماعی را ستود و افزود: اراده و پشتکار این عزیزان مایه افتخار شهرستان است و لازم است همه ما در کنار آنها باشیم و با همکاری دستگاهها و نهادهای مرتبط، شرایط را برای شکوفایی توانمندیهایشان فراهم کنیم.
در پایان مراسم، مسئولان با اهدای لوح تقدیر از روشندلان نمونه شهرستان قدردانی کرده و بر ادامه حمایتهای همهجانبه از این قشر تاکید شد.
