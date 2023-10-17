کمتر از ۵ درصد روشندلان اردبیل ورزشکار هستند

به گزارش خبرنگار مهر، بهزاد سالمی ظهر سه‌شنبه به مناسبت روز جهانی ایمنی عصای سفید، از تعاملات ارزنده انجمن جامعه نابینایان اردبیل با این هیاًت تقدیر و تشکر کرد و گفت: همایش پیاده‌روی نابینایان و کم‌بینایان شهرستان اردبیل با همکاری انجمن جامعه نابینایان و مشارکت سازمان فرهنگی، ورزشی شهرداری اردبیل، اداره ورزش و جوانان شهرستان اردبیل و اداره کل بهزیستی استان اردبیل با شعار «تلفیق اجتماعی نابینایان، ترسیم فردایی بهتر» برای تشویق نابینایان برای حضور پررنگ در جامعه و ورزش و نشاط برگزار شد.

وی تصریح کرد: هیأت ورزش نابینایان و کم‌بینایان استان مفتخر است که قهرمانان ملی و جهانی در رشته‌های مختلف در کارنامه فعالیت خود دارد و در حال حاضر نیز ۲ نماینده این هیأت حسن جعفری و مصطفی شهبازی ملی‌پوشان اردبیلی رشته گلبال برای شرکت در مسابقات پاراآسیایی هانگژو ۲۰۲۲ به کشور چین اعزام شده‌اند که امیدواریم همچون دوره‌های قبل برای کشورمان افتخارآفرینی کنند.

رئیس هیأت نابینایان و کم‌بینایان استان اردبیل افزود: متأسفانه علی‌رغم وجود نخبه‌های ورزشی در رشته‌های گلبال، پاورلیفتینگ، شطرنج و جودو و مربیان مجرب و متعهد در سایر رشته‌ها از جمله دوومیدانی و شنا با افزایش شدید میانگین سنی ورزشکاران مواجه هستیم.

سالمی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: با تشکیل کمیته استعدادیابی و برنامه‌ریزی برای شناسایی و پرورش استعدادهای رده‌های سنی نوجوانان، از خانواده‌های روشندلان و کم‌بینایان تقاضا داریم تا فرزندان خود را به سمت ورزش سوق دهند.

وی تعداد نابینایان استان را بالغ بر پنج هزار نفر اعلام کرد که تعداد سه هزار و ۹۰۰ روشندل با سازمان بهزیستی و ارگان‌های مربوط در ارتباط است ولی متأسفانه کمتر از پنج درصد این آمار مشغول به ورزش هستند.

سالمی اضافه کرد: از اصحاب رسانه و مسئولان ذیربط به ویژه اداره بهزیستی و آموزش و پرورش در راستای اطلاع‌رسانی و تشویق و ترغیب روشندلان جامعه به فعالیت‌های ورزشی درخواست همکاری و مساعدت داریم.

وی با بیان اهمیت ورزش جامعه نابینایان به سلامت جسمی، نشاط روانی و در نهایت جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی حاصل از عدم تحرک و فعالیت روشندلان اشاره کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم با تشکر و قدردانی از ابراهیمی مدیرعامل دلسوز و جهادی سازمان فرهنگی و ورزشی شهرداری اردبیل که همواره حامی برنامه‌های ورزشی نابینایان هستند، از کلیه شرکت‌کنندگان در همایش پیاده‌روی با اهدای جوایز نقدی با مشارکت متولیان همایش تجلیل به عمل آمد.