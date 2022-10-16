به گزارش خبرگزاری مهر، حامد رضایی در مراسم روز جهانی عصای سفید در تالار دریای اردبیل اظهار کرد: برای روشندلان و نابینایان نه تنها نبود عضو بینایی معلولیت و محدودیت نبوده بلکه عامل ترغیب و تشویق برای کسب موفقیت‌ها در عرصه‌های مختلف بوده است.

وی افتخارات روشندلان را در عرصه‌های فرهنگی، هنری و ورزشی یادآور شد و تصریح کرد: روشندلان در رشته‌های مختلف ورزشی به ویژه قرآن توانسته‌اند در بالاترین سطح افتخارآفرینی کنند.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل گفت: تلاش ما بر این است تا در حمایت از اشتغال و خدمات توانبخشی برای این قشر تلاش مؤثری را انجام دهیم که در یک سال اخیر نیز در حوزه اشتغال و تأمین مسکن فعالیت‌های مناسبی انجام شده است.

رضایی افزود: اداره کل بهزیستی استان برای ۲ هزار و ۸۵۷ روشندل که تحت پوشش این اداره کل هستند، خدمات متنوعی را ارائه می‌کند که این خدمات رضایت مخاطبان را نیز فراهم کرده است.

وی از پیگیری‌ها برای آغاز نام‌نویسی روشندلان برای تأمین مسکن خبر داد و خاطرنشان کرد: در قالب طرح نهضت ملی مسکن ثبت‌نام از متقاضیان آغاز شده و فعالیت‌های خوبی نیز در این بخش آغاز شده است.

مدیرکل بهزیستی استان اردبیل به اجرای طرح غربالگری بینایی در گروه سنی سه تا ۶ سال اشاره کرد و ادامه داد: غربالگری گروه سنی پایین مانع از بروز مشکل نابینایی شده و در حقیقت کمترین اختلالات را در این گروه سنی شاهد هستیم.

به گزارش خبرنگار مهر، در این مراسم با اهدای لوح سپاس و هدایایی از روشندلان موفق در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و ورزشی قدردانی و تجلیل شد.