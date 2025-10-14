  1. استانها
  2. سمنان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۳:۲۳

درس هایی از قرآن در ۴۰ هزار مدرسه کشور اجرا می‌شود

درس هایی از قرآن در ۴۰ هزار مدرسه کشور اجرا می‌شود

سمنان - مدیر موسسه ترویج فرهنگ قرآنی کشور گفت: ویژه برنامه درس‌هایی از قرآن در ۴۰ هزار مدرسه کشور در حال برگزاری است.

به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام علی موحدی نژاد ظهر سه‌شنبه در حاشیه نشست درس‌هایی از قرآن ویژه دانش آموزان سمنانی و در جمع خبرنگاران از برگزاری این رویداد در ۴۰ هزار مدرسه کشور خبر داد.

وی با بیان اینکه هدف این طرح آشنایی دانش آموزان با معارف قرآنی است افزود: سه میلیون دانش آموز در اقصی نقاط کشور در این برنامه معنوی شرکت کرده‌اند.

مدیر مؤسسه ترویج فرهنگ قرآنی کشور با بیان اینکه درس‌هایی از قرآن ابتدا در تهران و سپس در دیگر نقاط کشور برگزار شده است تاکید کرد: استقبال خانواده‌ها و دانش آموزان از این برنامه بسیار خوب بوده است.

موحدی نژاد درباره رویکرد این طرح توضیح داد: درس‌هایی از قرآن کریم با نظارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش اجرا و به سرعت فراگیر شد.

وی درباره رویه این طرح توضیح داد: درس‌هایی از قرآن به این شکل برگزار می‌شود که هر چهارشنبه سوالات قرآنی برای دانش‌آموزان مطرح می‌شود و روز پنجشنبه با تماشای برنامه حجت‌الاسلام قرائتی پاسخ‌ها را روز شنبه به مربی قرآن مدارس از سوی دانش آموزان تحویل داده می‌شود.

مدیر مؤسسه ترویج فرهنگ قرآنی کشور ادامه داد: بعد از این مسیر مربیان قرآن بعد از تصحیح، در آئین صبحگاه مدارس به آنها جایزه می‌دادند.

کد خبر 6622070

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها