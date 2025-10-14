به گزارش خبرنگار مهر حجت الاسلام علی موحدی نژاد ظهر سهشنبه در حاشیه نشست درسهایی از قرآن ویژه دانش آموزان سمنانی و در جمع خبرنگاران از برگزاری این رویداد در ۴۰ هزار مدرسه کشور خبر داد.
وی با بیان اینکه هدف این طرح آشنایی دانش آموزان با معارف قرآنی است افزود: سه میلیون دانش آموز در اقصی نقاط کشور در این برنامه معنوی شرکت کردهاند.
مدیر مؤسسه ترویج فرهنگ قرآنی کشور با بیان اینکه درسهایی از قرآن ابتدا در تهران و سپس در دیگر نقاط کشور برگزار شده است تاکید کرد: استقبال خانوادهها و دانش آموزان از این برنامه بسیار خوب بوده است.
موحدی نژاد درباره رویکرد این طرح توضیح داد: درسهایی از قرآن کریم با نظارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و آموزش و پرورش اجرا و به سرعت فراگیر شد.
وی درباره رویه این طرح توضیح داد: درسهایی از قرآن به این شکل برگزار میشود که هر چهارشنبه سوالات قرآنی برای دانشآموزان مطرح میشود و روز پنجشنبه با تماشای برنامه حجتالاسلام قرائتی پاسخها را روز شنبه به مربی قرآن مدارس از سوی دانش آموزان تحویل داده میشود.
مدیر مؤسسه ترویج فرهنگ قرآنی کشور ادامه داد: بعد از این مسیر مربیان قرآن بعد از تصحیح، در آئین صبحگاه مدارس به آنها جایزه میدادند.
