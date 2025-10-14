محمدمهدی سلیمانی در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در آستانه برگزاری چهلوهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، محافل نورانی انس با قرآن با حضور قاریان برجسته و بینالمللی در شهرستان بیجار برگزار میشود.
وی افزود: این محافل قرآنی با هدف ترویج فرهنگ قرآن و ایجاد فضای معنوی در جامعه برپا خواهد شد.
سلیمانی عنوان کرد: نخستین محفل روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه پس از نماز مغرب و عشا در مسجد حضرت قائم (عج) و دومین محفل نیز روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه در مسجد موسی بن جعفر (ع) برگزار خواهد شد.
رئیس اداره اوقاف بیجار یادآور شد: در این محافل، قاریان برجسته بینالمللی از جمله استاد حاج مهدی غلامنژاد، استاد حاج وحید خزایی و استاد میلاد امانی به تلاوت آیات الهی خواهند پرداخت.
