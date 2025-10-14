  1. استانها
  2. کردستان
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۱:۲۱

سلیمانی: محافل انس با قرآن کریم در بیجار برگزار می‌شود

سلیمانی: محافل انس با قرآن کریم در بیجار برگزار می‌شود

بیجار-رئیس اداره اوقاف و امور خیریه بیجار از برگزاری محافل انس با قرآن کریم در آستانه چهل‌وهشتمین دوره مسابقات کشوری قرآن کریم در کردستان خبر داد.

محمدمهدی سلیمانی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: در آستانه برگزاری چهل‌وهشتمین دوره مسابقات سراسری قرآن کریم، محافل نورانی انس با قرآن با حضور قاریان برجسته و بین‌المللی در شهرستان بیجار برگزار می‌شود.

وی افزود: این محافل قرآنی با هدف ترویج فرهنگ قرآن و ایجاد فضای معنوی در جامعه برپا خواهد شد.

سلیمانی عنوان کرد: نخستین محفل روز چهارشنبه ۲۳ مهرماه پس از نماز مغرب و عشا در مسجد حضرت قائم (عج) و دومین محفل نیز روز پنجشنبه ۲۴ مهرماه در مسجد موسی بن جعفر (ع) برگزار خواهد شد.

رئیس اداره اوقاف بیجار یادآور شد: در این محافل، قاریان برجسته بین‌المللی از جمله استاد حاج مهدی غلام‌نژاد، استاد حاج وحید خزایی و استاد میلاد امانی به تلاوت آیات الهی خواهند پرداخت.

کد خبر 6620824

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    انتخاب سردبير

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها