مسکو:به دلیل فقدان گزینه‌ جایگزین، عملیات علیه اوکراین را ادامه میدهیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین می‌گوید که فقدان گزینه‌های دیگر برای حل و فصل مسئله اوکراین، مسکو را مجبور به تداوم عملیات ویژه نظامی علیه کی‌یف کرده است.

پسکوف به اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس‌ جمهور فرانسه که ادعای «لجاجت نظامی» مسکو را مطرح و تهدید کرده بود که روسیه باید هزینه‌ پرداخت کند مگر آنکه «به میز مذاکره بازگردد»، واکنش نشان داده است.

وی دراین‌باره تاکید کرد: روسیه برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز(مسئله اوکراین) آماده است. در حال حاضر، مسکو به دلیل فقدان جایگزین، عملیات ویژه نظامی را ادامه می‌دهد.

دیپلمات روس تصریح کرد: روسیه به هر نحوی که شده، منافع خود را حفظ و اهدافش را محقق خواهد کرد.

روسیه بارها تاکید کرده است که ترجیح می‌دهد بحران اوکراین را از طریق راه‌حل‌ سیاسی و ابزار دیپلماتیک مسالمت‌آمیز حل و فصل و امنیت برابر و یکپارچه را برای همه کشورهای اروپا تضمین کند. با این حال، رژیم کی‌یف که به‌طور فعال تحت حمایت غرب قرار دارد، همچنان برای رد یک توافق عادلانه، بهانه‌تراشی می‌کند.