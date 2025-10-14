  1. بین الملل
  2. اوراسیا
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۱

مسکو:به دلیل فقدان گزینه‌ جایگزین، عملیات علیه اوکراین را ادامه میدهیم

سخنگوی کرملین تاکید کرد که «عملیات ویژه نظامی روسیه در اوکراین به دلیل فقدان گزینه‌های دیگر، همچنان ادامه می‌یابد.»

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین می‌گوید که فقدان گزینه‌های دیگر برای حل و فصل مسئله اوکراین، مسکو را مجبور به تداوم عملیات ویژه نظامی علیه کی‌یف کرده است.

پسکوف به اظهارات امانوئل ماکرون، رئیس‌ جمهور فرانسه که ادعای «لجاجت نظامی» مسکو را مطرح و تهدید کرده بود که روسیه باید هزینه‌ پرداخت کند مگر آنکه «به میز مذاکره بازگردد»، واکنش نشان داده است.

وی دراین‌باره تاکید کرد: روسیه برای حل‌وفصل مسالمت‌آمیز(مسئله اوکراین) آماده است. در حال حاضر، مسکو به دلیل فقدان جایگزین، عملیات ویژه نظامی را ادامه می‌دهد.

دیپلمات روس تصریح کرد: روسیه به هر نحوی که شده، منافع خود را حفظ و اهدافش را محقق خواهد کرد.

روسیه بارها تاکید کرده است که ترجیح می‌دهد بحران اوکراین را از طریق راه‌حل‌ سیاسی و ابزار دیپلماتیک مسالمت‌آمیز حل و فصل و امنیت برابر و یکپارچه را برای همه کشورهای اروپا تضمین کند. با این حال، رژیم کی‌یف که به‌طور فعال تحت حمایت غرب قرار دارد، همچنان برای رد یک توافق عادلانه، بهانه‌تراشی می‌کند.

