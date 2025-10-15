سرکوب به سبک زلنسکی؛ شهروندی شهردار «اودسا» باطل شد!

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از نیویورک‌تایمز، ولودیمیر زلنسکی، رئیس جمهور اوکراین در اقدامی تحریک‌آمیز شهروندی «هنادی تروکانوف» شهردار شهر اودسای اوکراین را به دلیل آنچه داشتن تابعیت روسیه خوانده است، باطل کرد.

این اقدام که عملا شهردار اودسا را از مقام دولتی برکنار می‌کند، شدیدترین تنش در مناقشه بین مقامات ملی در کی‌یف و صاحب‌منصبان محلی در سراسر اوکراین است.

مقامات محلی می‌گویند که زلنسکی با هدف تنگ‌تر کردن عرصه بر شهرها و مناطقی که تحت رهبری سیاستمداران اپوزیسیون اداره می‌شوند، از اختیارات زمان جنگ سواستفاده می‌کند.

تروکانوف که از سال ۲۰۱۴ این سمت را در اختیار دارد، در بیانیه‌ای داشتن شهروندی روسیه را تکذیب کرد و گفت که در دیوان عالی اوکراین درخواست تجدیدنظر خواهد داد. قانون اساسی اوکراین، شهروندان این کشور را از داشتن تابعیت روس منع می‌کند.