به گزارش خبرنگار مهر، عبدالعلی کیان‌مهر، شامگاه گذشته در گفتگو با خبرنگاران با تأکید بر ظرفیت‌های ویژه منطقه آزاد اینچه‌برون اظهار کرد: نزدیک‌ترین مسیر برای حمل و جابجایی کالای صادراتی و وارداتی از طریق ریل، اینچه‌برون است و امیدواریم در سفرهای پیش‌ِ رو، اتصال ریلی این منطقه به شبکه سراسری کشور نهایی شود. با تحقق این هدف، بیش از ۲۰۰ میلیون نفر جمعیت در کشورهای منطقه از جمله قزاقستان می‌توانند از این کریدور بهره‌مند شوند.



وی افزود: کشور قزاقستان به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تأمین‌کنندگان غلات منطقه، علاقه‌مند است از این مسیر برای انتقال محصولات خود استفاده کند. ایجاد این مسیر ترانزیتی علاوه بر صرفه‌جویی در زمان و هزینه، امنیت بیشتری را برای حمل‌ونقل بین‌المللی فراهم می‌کند.



کیان‌مهر با اشاره به ظرفیت‌های صنعتی و اقتصادی منطقه آزاد اینچه‌برون گفت: این منطقه می‌تواند به قطب صنایع صادرات‌محور از جمله صنایع تبدیلی و بسته‌بندی محصولات کشاورزی، صنایع غذایی، پتروشیمی و لجستیک تبدیل شود. کشورهای آسیای میانه و چین از اهداف اصلی صادراتی این منطقه هستند و مشوق‌های ویژه‌ای برای سرمایه‌گذاران در نظر گرفته شده است.



معاون اقتصادی استاندار گلستان با اشاره به حجم سرمایه‌گذاری انجام شده در این منطقه اظهار کرد: در حال حاضر حدود هفت هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مصوب در منطقه آزاد اینچه‌برون وجود دارد و پایانه صادراتی مدرن شمال کشور نیز تا ایام دهه فجر افتتاح خواهد شد. این پایانه امکان انتقال و صادرات گسترده کالا به کشورهای منطقه را فراهم می‌کند.



وی همچنین از معافیت‌های ویژه برای سرمایه‌گذاران خبر داد و گفت: سرمایه‌گذاران در منطقه آزاد از معافیت ۲۰ ساله برخوردار خواهند بود و از پرداخت عوارض معاف هستند. این شرایط برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی فرصت مناسبی برای حضور در گلستان و بهره‌گیری از مزایای ترانزیتی و تولیدی منطقه فراهم می‌کند.



کیان‌مهر با اشاره به بازدید اخیر از مناطق آزاد موفق کشور گفت: تجربه مناطق فعالی همچون جلفا نشان می‌دهد ایجاد زیرساخت‌های مناسب و تسهیل سرمایه‌گذاری می‌تواند نقش مهمی در شکوفایی اقتصادی منطقه داشته باشد. ما نیز با همین نگاه در تلاش هستیم منطقه آزاد اینچه‌برون را به یکی از موفق‌ترین مناطق کشور تبدیل کنیم.