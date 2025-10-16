https://mehrnews.com/x39k4Y ۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۱ کد خبر 6624504 استانها گلستان استانها گلستان ۲۴ مهر ۱۴۰۴، ۱۸:۳۱ طهماسبی: توافقنامه شمارهگذاری خودروهای منطقه آزاد اینچهبرون امضا شد گرگان- استاندار گلستان گفت: توافق نامه شماره گذاری خودروهای منطقه آزاد اینچهبرون امضا شد. دریافت 59 MB کد خبر 6624504 کپی شد مطالب مرتبط اتمام کریدور بزرگراهی غرب کشور در آذربایجان غربی تا ۲ سال آینده سنگدوینی: پتروشیمی گلستان و شیرینسازی آب دریای خزر در اولویت است آغاز فرآیند شمارهگذاری خودروهای منطقه آزاد اینچهبرون در روزهای آینده برچسبها گلستان علی اصغر طهماسبی استاندار گلستان
نظر شما