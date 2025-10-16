  1. استانها
طهماسبی: توافق‌نامه شماره‌گذاری خودروهای منطقه آزاد اینچه‌برون امضا شد

گرگان- استاندار گلستان گفت: توافق نامه شماره گذاری خودروهای منطقه آزاد اینچه‌برون امضا شد.

