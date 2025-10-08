درخواست ترامپ برای بازداشت چند مقام دموکرات در آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رویترز، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا امروز چهارشنبه خواستار زندانی کردن شهردار شیکاگو و فرماندار ایلینوی که هر دو دموکرات هستند، شد.

درخواست ترامپ برای زندانی کردن ۲ مخالف برجسته سرکوب مهاجرتی اش در حالی مطرح می‌ شود که قرار است جیمز کومی یکی دیگر از رقبای سیاسی برجسته وی، به منظور بررسی اتهامات جنایی خود در دادگاه حاضر شود.

ترامپ از زمان ورود به عرصه سیاست در سال ۲۰۱۵، بارها خواستار زندانی کردن مخالفان خود شده است، اما جیمز کومی اولین کسی است که با پیگرد قانونی مواجه می‌شود.

ترامپ در پلتفرم رسانه‌های اجتماعی خود، برندون جانسون، شهردار شیکاگو و جی‌ بی پریتزکر، فرماندار ایلینوی را به عدم محافظت از افسران مهاجرتی که در شیکاگو فعالیت داشته‌ اند، متهم کرده است.