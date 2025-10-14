  1. سیاست
تصویب تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی در کمیسیون اقتصادی مجلس

سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۹۴ تاکنون، به تصویب کمیسیون اقتصادی رسید.

به گزارش خبرگزاری مهر، حاکم ممکان در تشریح نشست امروز (۲۲ مهر ماه) کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: در نشست امروز کمیسیون اقتصادی موضوعات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، که یکی از مهم ترین آنها بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۹۴ تاکنون بود که با رأی اکثریت اعضای کمیسیون به تصویب رسید و برای بررسی و رأی‌گیری به صحن ارجاع خواهد شد.

وی افزود: همچنین موضوع دیگری که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت، ارائه گزارش کمیته های دهگانه تخصصی و جمع‌بندی در خصوص ارزیابی عملکرد اجرای احکام و تحقق اهداف برنامه هفتم بود که محور آن نیز وضعیت خط فقر در جامعه، افزایش سرمایه بانک ها و پیشرفت تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی بود که نمایندگان در این رابطه نظرات خود را مطرح کردند، لذا کارشناسان دستگاه های مربوطه هم به ارائه گزارش پرداختند و پس از اینکه گزارش عملکرد کمیته های دهگانه نهایی شوند، برای قرائت به صحن ارائه خواهد شد.

