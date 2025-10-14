به گزارش خبرگزاری مهر، حاکم ممکان در تشریح نشست امروز (۲۲ مهر ماه) کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی، گفت: در نشست امروز کمیسیون اقتصادی موضوعات مختلفی مورد بحث و بررسی قرار گرفت، که یکی از مهم ترین آنها بررسی تقاضای تحقیق و تفحص از عملکرد بانک‌های دولتی و بانک‌های واگذار شده مطابق با اصل ۴۴ قانون اساسی از سال ۹۴ تاکنون بود که با رأی اکثریت اعضای کمیسیون به تصویب رسید و برای بررسی و رأی‌گیری به صحن ارجاع خواهد شد.

وی افزود: همچنین موضوع دیگری که در این نشست مورد بحث و بررسی قرار گرفت، ارائه گزارش کمیته های دهگانه تخصصی و جمع‌بندی در خصوص ارزیابی عملکرد اجرای احکام و تحقق اهداف برنامه هفتم بود که محور آن نیز وضعیت خط فقر در جامعه، افزایش سرمایه بانک ها و پیشرفت تحقق رشد ۸ درصدی اقتصادی بود که نمایندگان در این رابطه نظرات خود را مطرح کردند، لذا کارشناسان دستگاه های مربوطه هم به ارائه گزارش پرداختند و پس از اینکه گزارش عملکرد کمیته های دهگانه نهایی شوند، برای قرائت به صحن ارائه خواهد شد.