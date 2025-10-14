روباه گرفتار شده در چاه با همکاری نیروهای انتظامی اردبیل نجات یافت

به گزارش خبرنگار مهر، روباه گرفتار شده در چاه عصر سه شنبه با همکاری نیروهای انتظامی بخش هیر، شهرداری اراللّو و محیط زیست اردبیل نجات یافت.
با همکاری عوامل انتظامی بخش هیر، نیروهای شهرداری شهر اراللو و بهویژه هاشم میرزانژاد، فرمانده یگان حفاظت محیط زیست استان اردبیل، یک قلاده روباه که در یکی از چاههای روستای نوشهر بخش هیر سقوط کرده بود، با موفقیت نجات یافت.
پس از تلاش چندین ساعته مشترک نیروهای امدادی و انتظامی، روباه که دچار ضعف و خستگی شده بود، سالم از چاه بیرون آورده شد.
گفتنی است منطقه هیر به واسطه طبیعت بکر، کوهستانی بودن و وجود باغها و زیستگاههای متنوع، یکی از مناطق مهم حیاتوحش در استان اردبیل محسوب میشود.
