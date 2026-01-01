  1. استانها
لزوم تسریع تکمیل پل محور بندرعباس–بندر خمیر

بندرعباس- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان در جریان بازدید میدانی از پل محور بندرعباس–بندر خمیر در محدوده گچین، بر ضرورت تسریع در تکمیل این پل تاکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان به همراه مراد زرهی فرماندار شهرستان خمیر در بازدید میدانی از پل محور بندرعباس–بندرخمیر در محدوده گچین، روند پیشرفت این پروژه عمرانی را از نزدیک مورد بررسی قرار داد.

وی در جریان این بازدید با اشاره به اهمیت این پل در بهبود ایمنی تردد و تسهیل ارتباطات جاده‌ای در غرب استان، اظهار کرد: این پل با ۳۵ دهانه طراحی شده که تاکنون عملیات احداث ۳۰ دهانه آن به اتمام رسیده و اجرای ۵ دهانه باقی‌مانده نیز در حال انجام است.

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان با بررسی موانع اجرایی پروژه، بر لزوم هماهنگی دستگاه‌های اجرایی و تسریع در روند تکمیل عملیات باقیمانده تأکید کرد و افزود: تکمیل به‌موقع این پروژه نقش مؤثری در ارتقای زیرساخت‌های حمل‌ونقل و افزایش ایمنی محور بندرعباس–بندرخمیر خواهد داشت که امیدواریم این پروژه تا شهریور سال آینده به پایان برسد.

