روشنایی ۶.۵ کیلومتر از محور حادثه خیز بندرعباس- لار باید تأمین شود

به گزارش خبرنگار مهر، صبح سه شنبه جلسه شورای ترافیک شهرستانهای غرب استان به ریاست صفر صادقی پور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان وبا حضور مراد زرهی فرماندار شهرستان خمیر و اعضای شورای ترافیک استان و شهرستان در بندرلنگه برگزار شد.
فرماندار خمیر در این جلسه با تأکید بر جایگاه راهبردی شهرستان در محور ترانزیتی جنوب کشور اظهار داشت: شهرستان خمیر با ۴۶۰ کیلومتر راه ارتباطی، از جمله ۱۳۰ کیلومتر بزرگراه، نقش مهمی در ترافیک و حملونقل کشور ایفا میکند.
مراد زرهی در ادامه با اشاره به حجم بالای تردد در محورهای شهرستان خمیر، به پروژه پل مسیر بندرعباس–بندرخمیر در حد فاصل روستای گچین اشاره کرد و گفت: این مسیر نقش مؤثری در کاهش ترافیک، صرفهجویی در زمان تردد و کاهش تصادفات دارد.
وی همچنین به پروژه جاده ترانزیتی کهورستان–لار اشاره کرده و افزود: این محور یکی از پرترددترین و در عین حال یکی از نقاط حادثهخیز شهرستان به شمار میآید.
فرماندار شهرستان خمیر تصریح کرد: با توجه به وقفهای که در این پروژهها ایجاد شده بود، با دستور اکید و اهتمام دکتر آشوری، استاندار محترم، و پیگیری مجمع نمایندگان مرکز استان، عملیات اجرایی پروژه ادامه یافته است. با این حال، پیشرفت بیشتر پروژها نیازمند تخصیص بهموقع اعتبار و تسریع در عملیات اجرایی است.
فرماندار شهرستان خمیر با اشاره به خطرات ناشی از سوانح رانندگی در مسیر کهورستان، تأکید کرد که تأمین روشنایی در ۶.۵ کیلومتر از مسیر بندرعباس - لار در محدوده مسکونی کهورستان بسیار ضروری است.
رئیس شورای ترافیک شهرستان خمیر با اشاره به مسیر منتهی به اسکله بندرپل اظهار داشت: این مسیر بهدلیل تردد بالای وسایل نقلیه، به ویژه در زمان پیک مسافر، نیازمند تعریض و تأمین روشنایی مناسب است تا ایمنی تردد و خدماترسانی در این محور بهبود یابد.
وی در ادامه به وضعیت پروژه پل رودخانه کروئیه اشاره کرد و گفت: این پل که ارتباط مرکز بخش رویدر را تأمین میکند، در زمان بارندگی دچار انسداد میشودبا پیمانکار جدید قرارداد بسته شده و عملیات اجرایی پل بهزودی از سر گرفته خواهد شد.
زرهی همچنین با اشاره به وضعیت سهراهی کهورستان، آن را به عنوان یکی از نقاط حادثهخیز و پرترافیک یاد کرد و افزود: اجرای پروژه بهبود وضعیت این سهراهی بهزودی توسط راهداری از سر گرفته خواهد شد.
فرماندار خمیر در پایان بر اهمیت توسعه راههای روستایی و فرعی شهرستان تأکید کرد و گفت: بخشهایی از راههای روستایی نیاز به روکش و بهسازی دارند. همچنین بر بازنگری کاهش حریم راه حدفاصل میدان حاج قاسم خمیر تا محله لشتغان به ۳۸ متر تأکید کرد.
نظر شما