۲۵ کیلومتر از کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، صبح شنبه با حضور مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی، مهدی دوستی استاندار هرمزگان و جمعی از معاونان وزارت راه و شهرسازی چند پروژه مهم در حوزه راهداری هرمزگان به بهره برداری رسید. کریدور بزرگراهی نوار ساحلی جنوب کشور به موازات نوار ساحل جنوب کشور بندر در جنوب شرق شروع شده و در شلمچه در جنوب غربی کشور امتداد دارد.

این پروژه به طور ۱۸۵۰ کیلومتر در استان‌های خوزستان بوشهر و هرمزگان و همچنین سیستان و بلوچستان قرار دارد.

نوار ساحلی جنوب کشور به لحاظ برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز، دسترسی از طریق خلیج فارس و دریای عمان به آب‌های آزاد و همچنان سواحل زیبا و منحصر به فرد از جایگاه خاص و ویژه در اقتصاد دریا محور برخوردار است.

با عنایت به توسعه اقتصاد دریای جنوب کشور در جنوب و با توجه به قطب اقتصادی استان‌های جنوبی نقش عمده درآمد کشور از استان‌ها و اهمیت حمل و نقل باری کشور در نوار ساحلی ضرورتی انکارناپذیر است لذا تکمیل این بزرگراه می‌تواند در تسهیل و برقراری ترافیک بین صنایع و بنادر جنوب کشور، توسعه گردشگری، کاهش تلفات ناشی از تصادفات جاده‌ای و همچنین صرفه جویی در مصرف سوخت هم نقش بسزایی ایفا کند.

در راستای تکمیل کریدور مذکور در حوزه استان هرمزگان هم اکنون بخشی از محور بندر خمیر- بندر لنگه به طول ۱۰ کیلومتر با اعتبار یک ۱,۴۵۰ میلیارد ریال (ارزش روز ۳۰۰۰ میلیارد ریال) و همچنین بخشی از محور بندر جاسک- کاروان به طول ۱۵ کیلومتر با صرف اعتباری بالغ ۱,۳۰۰ میلیارد ریال (ارزش روز ۳۰۰۰ میلیارد ریال) به بهره برداری رسید.

آغاز عملیات اجرایی بزرگراه کهورستان- لار به. طول ۳۶ کیلومتر

محور کهورستان لار بخشی از کریدور بندرعباس- کهورستان- لار- جهرم -شیراز است که استان هرمزگان را از طریق استان فارس به سایر استان‌های مرکزی و غربی متصل می‌کند، این محور از بندر شهید رجایی از استان هرمزگان آغاز شده و از طریق شهرستانهای کهورستان، لار، جهرم و شیراز با اتصال به کریدور بزرگراهی جنوب به شمال کشور، استان‌های مرکزی و غربی کشور را به بنادر استان هرمزگان متصل می‌کند.

محور کهورستان -لار در سالهای اخیر به عنوان جایگزین مناسب کریدور جنوب به شمار بندرعباس سیرجان با حجم بالای تردد وسایط نقلیه سنگین ترانزیتی مواجه شده است.

احداث باند دوم بزرگراه علاوه بر تسهیل و سرعت بخشی به ترافیک مسیر، موجب افزایش ایمنی مسیر خواهد شد، علاوه بر آن با کاهش ترافیک محور، زمان سفر و مصرف سوخت وسایل نقلیه به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

در حال حاضر ۲۰ کیلومتر از محور کهورستان- لار به بهره برداری رسیده و ۸۴ کیلومتر در دست احداث باند دوم و ۴۹ کیلومتر آماده مناقصه می‌باشد هم اکنون شاهد آغاز عملیات اجرایی قطعه سوم این محور به طول ۳۶ کیلومتر بودیم.

وزیر راه و شهرسازی در حاشیه بهره برداری از این طرح‌ها در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ما در راستای سیاست تکمیل کریدور نوار ساحلی جنوب کشور پروژه‌های متنوعی را پیش‌بینی کرده‌ایم، یکی از اولویت‌های اساسی راهسازی تکمیل این کریدور اصلی است.

وی افزود: شهرهای جدید ساحلی در امتداد این کریدور طراحی شده‌اند و قرار است این شهرهای جدید تأسیس شوند.

بذرپاش گفت: راه‌های مواصلاتی امروز که مورد بهره‌برداری قرار گرفت نقش کلیدی در ترانزیت کالا و مواد نفتی دارند و بار زیادی از ترافیک برون شهری بر دوش خواهند کشید.