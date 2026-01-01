تلاش برای تسریع در تکمیل جاده کهورستان–لار در دستور کار است

  1. استانها
بندرخمیر- معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان، در بازدید از پروژه جاده کهورستان–لار، بر شتاب‌بخشی به اجرای طرح برای ارتقای ایمنی و تسهیل تردد در این محور مهم تأکید کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور، معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان به همراه مراد زرهی فرماندار شهرستان خمیر از پروژه جاده کهورستان–لار بازدید و روند اجرایی آن را بررسی کرد.

صادقی‌پور با اشاره به اهمیت این محور در ارتباطات منطقه‌ای و حجم بالای تردد، گفت: اجرای پروژه با جدیت دنبال می‌شود و تمام تلاش مسئولان بر افزایش سرعت کار و تکمیل هرچه سریع‌تر این مسیر متمرکز است.

وی افزود: تسریع در اجرای این طرح به ارتقای ایمنی مسیر و کاهش ترافیک کمک خواهد کرد و مسیر را برای شهروندان و مسافران راحت‌تر و ایمن‌تر خواهد ساخت.

معاون عمرانی استاندار از برنامه‌ریزی دقیق و نظارت مستمر بر روند پروژه خبر داد گفت: باید نگاه به این پروژه به گونه‌ای باشد که جاده کهورستان–لار به زودی به مرحله بهره‌برداری نزدیک برسد.

صادقی‌پور همچنین با اشاره به پیگیری‌های انجام شده و قول مساعد پیمانکار پروژه، گفت: امید است تا پایان امسال ۱۰ کیلومتر از مسیر جاده کهورستان–لار به بهره‌برداری برسد. قرارداد پروژه برای حدود ۳۵ کیلومتر مسیر بسته شده و با توجه به قول پیمانکار، پیشرفت ملموسی در ماه‌های آینده خواهیم داشت.

