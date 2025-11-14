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۲۳ آبان ۱۴۰۴، ۱۰:۵۳

صادقی‌پور: ساماندهی ساحل بندرعباس آخرین قطعه از پازل توسعه ساحلی است

صادقی‌پور: ساماندهی ساحل بندرعباس آخرین قطعه از پازل توسعه ساحلی است

بندرعباس-معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان گفت: این طرح به‌عنوان آخرین قطعه از پروژه بزرگ ساماندهی ساحل، پس از نزدیک به ۲۰ سال، بندرعباس را به یک مجموعه ساحلی یکپارچه خواهد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صفر صادقی‌پور، در حاشیه بازدید از پروژه ساماندهی ساحل بندرعباس، اظهارکرد: پروژه اولویت ششم یا همان ساماندهی ساحل بندرعباس در حد فاصل اسکله پشت‌شهر تا هتل هما، در ادامه پروژه بزرگ ساماندهی ساحل بندرعباس است که از سال ۱۳۸۲ توسط استانداری هرمزگان آغاز شد و از سال ۱۳۸۹ به بعد توسط شهرداری بندرعباس ادامه پیدا کرد.

وی افزود: این بخش در واقع آخرین قطعه از این ساماندهی ساحل برای تکمیل آن پروژه بزرگ و ایجاد یک عملکرد یکپارچه است.

صادقی‌پور با اشاره به جزئیات طرح گفت: در این پروژه حدود شش هکتار زمین استحصال می‌شود و هدف از اجرای آن، ایجاد یک فضای گردشگری، افزایش دسترسی شهروندان به ساحل و افزایش طول نوار ساحلی بندرعباس است.

وی ادامه داد: کاربری‌هایی که در این محدوده پیش‌بینی شده، شامل فضای پیاده و دوچرخه‌سوار، فضای سبز، محل بازی کودکان، منظرگاه، محل فعالیت صیادان محلی و ایجاد تله‌کابین برای استفاده گردشگران بومی، ملی و حتی جهانی است.

معاون عمرانی استاندار هرمزگان میزان پیشرفت فیزیکی این پروژه را حدود ۲۲ درصد اعلام کرد، گفت: این پروژه را می‌توان مهم‌ترین قسمت ساحل و پیشانی بندرعباس دانست؛ به‌عبارتی آخرین قطعه از پازل بزرگ ساماندهی ساحل بندرعباس است که با اجرای کامل آن، این طرح پس از گذشت حدود ۲۰ سال به تکامل و تکمیل نهایی خود می‌رسد.

کد مطلب 6655345

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    نظرات

    • Jalil IR ۱۵:۳۳ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
      0 0
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      کار خوبی است اگر درست و اصولی انجام شود. و اگر میشد از این نوار ساحلی که محل پیاده رویی است موتورها و افراد مزاحم نوامیس مردم را در اسرع وقت جمع آوری کنند
    • IR ۱۶:۱۱ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۳
      1 0
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      ساحل بندرعباس جولانگاه دست فروش ها و قلیون فروش ها و ساقی های مشروب و موادمخدر صنعتی و سنتی شده و به ندرت با خانواده می توان ساعتی رو در این ساحل سپری کرد
    • محمد IR ۱۰:۰۰ - ۱۴۰۴/۰۸/۲۴
      1 0
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      کل فضای ساحل شده ملک شخصی و همه برای خودشون میز و صندلی چیدن ، قلیونی ها هم اینقدر زیاد شده دود قلیون هم فضای سختی برای پیاده روی ایجاد کرد

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