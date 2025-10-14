  1. استانها
  2. بوشهر
۲۲ مهر ۱۴۰۴، ۲۱:۵۸

سرپرست صمت گناوه: ۲۴ واحد صنفی متخلف شناسایی شدند

گناوه- سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گناوه گفت: در اجرای طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در این شهرستان تعداد ۲۴ واحد صنفی متخلف شناسایی شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر افتخاری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه این طرح از ۱۵ شهریور آغاز و تا نیمه مهرماه سال جاری ادامه داشت، اظهار کرد: در این طرح بر نحوه فروش و عرضه اقلام پرمصرف دانش‌آموزای از جمله نوشت‌افزار، دفتر، کیف و کفش و فرم دانش آموزان نظارت شد.

وی افزود: تیم‌های بازرسی در گناوه و در قالب گشت‌های مشترک همراه با سایر دستگاه‌های نظارتی از جمله اتاق اصناف، و تعزیرات حکومتی، هماهنگ با فرمانداری شهرستان بر روند عرضه کالاهای مذکور نظارت داشتند.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت گناوه عنوان کرد: در این طرح از مجموع ۹۳ واحد صنفی بازرسی به عمل آمد که ۲۴ پرونده تخلف به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال تشکیل و جهت صدور رأی نهایی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی همچنین تأکید کرد: در این ایام تعداد ۱۰ گشت مشترک انجام شده است.

افتخاری با اشاره به اینکه ستاد خبری ۱۲۴ و واحد رسیدگی به شکایات مردمی مستقر در اداره صمت شهرستان آماده پاسخگویی و ثبت شکایات شهروندان است، افزود: همشهریان در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند مراتب را از طریق سامانه برخط و یا از طریق تلفن ۱۲۴ اعلام کنند تا در اسرع وقت موردبررسی و رسیدگی لازم قرار گیرد.

کد خبر 6622547

