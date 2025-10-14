سرپرست صمت گناوه: ۲۴ واحد صنفی متخلف شناسایی شدند

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر افتخاری عصر سه شنبه در جمع خبرنگاران بابیان اینکه این طرح از ۱۵ شهریور آغاز و تا نیمه مهرماه سال جاری ادامه داشت، اظهار کرد: در این طرح بر نحوه فروش و عرضه اقلام پرمصرف دانش‌آموزای از جمله نوشت‌افزار، دفتر، کیف و کفش و فرم دانش آموزان نظارت شد.

وی افزود: تیم‌های بازرسی در گناوه و در قالب گشت‌های مشترک همراه با سایر دستگاه‌های نظارتی از جمله اتاق اصناف، و تعزیرات حکومتی، هماهنگ با فرمانداری شهرستان بر روند عرضه کالاهای مذکور نظارت داشتند.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت گناوه عنوان کرد: در این طرح از مجموع ۹۳ واحد صنفی بازرسی به عمل آمد که ۲۴ پرونده تخلف به ارزش ۳۰۰ میلیون ریال تشکیل و جهت صدور رأی نهایی به تعزیرات حکومتی ارسال شد.

وی همچنین تأکید کرد: در این ایام تعداد ۱۰ گشت مشترک انجام شده است.

افتخاری با اشاره به اینکه ستاد خبری ۱۲۴ و واحد رسیدگی به شکایات مردمی مستقر در اداره صمت شهرستان آماده پاسخگویی و ثبت شکایات شهروندان است، افزود: همشهریان در صورت مشاهده هرگونه تخلف می‌توانند مراتب را از طریق سامانه برخط و یا از طریق تلفن ۱۲۴ اعلام کنند تا در اسرع وقت موردبررسی و رسیدگی لازم قرار گیرد.