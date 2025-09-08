طرح نظارتی ویژه بازگشایی مدارس در گناوه آغاز شد

اصغر افتخاری در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: این طرح همزمان با سراسر کشور و با هدف نظارت بر قیمت، تأمین، توزیع و ارائه به‌موقع کالا و خدمات پرتقاضا در ایام بازگشایی مدارس اجرا می‌شود.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گناوه بابیان اینکه اجرای این طرح با همکاری دستگاه‌های مرتبط از جمله اتاق اصناف، بسیج اصناف و تعزیرات حکومتی انجام خواهد شد، افزود: در این مدت، گشت‌های مشترک بازرسی برگزار و پرونده‌های متخلفان به‌صورت ویژه رسیدگی خواهد شد.

وی گفت: همچنین رعایت سود قانونی در خرده فروشی و عمده‌فروشی، نصب برچسب قیمت، صدور فاکتور و عرضه کالاهای مرتبط با بازگشایی مدارس شامل لوازم التحریر، کیف، کفش و لباس فرم دانش‌آموزان به‌طور ویژه تحت نظارت قرار خواهد گرفت و از اهداف و محورهای اصلی این طرح خواهد بود.

سرپرست اداره صنعت، معدن و تجارت شهرستان گناوه خاطرنشان کرد: انتظار می‌رود مردم شهرستان در فصل بازگشایی مدارس با بازرسین حوزه اصناف نسبت به معرفی متخلفین همکاری کنند و در صورت مشاهده هرگونه تخلف اعم از گران‌فروشی، عدم درج قیمت، صادر نکردن فاکتور، امتناع از عرضه کالا یا سایر تخلفات اقتصادی، از طریق تماس با شماره برخط ۱۲۴ یا مراجعه حضوری، مراتب شکایت خود را اعلام نمایند.